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В Киеве дерево упало на людей — есть погибшая и раненые

30 июля 2024 22:55
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Киеве из-за падения дерева погибла женщина
Упавшее дерево. Фото: Нацполиция
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В киевском парке имени Тараса Шевченка из-за сильных порывов ветра на людей упало дерево. Известно, что в результате этого трагического инцидента погиб один человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 30 июля.

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В больницу доставлены еще три пострадавших, один из которых находится в критическом состоянии. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняющая все обстоятельства трагедии.

Около 20:00 в полицию поступило сообщение об инциденте. В парке в центре города дерево упало и травмировало четырех человек — одного мужчину и трех женщин. Пострадавших доставили в больницу на карете скорой помощи, где одна из женщин из-за серьезных травм скончалась. Еще одна женщина находится в критическом состоянии.

Правоохранители уже открыли уголовное производство по факту служебной халатности.

Упавшее дерево. Фото: Нацполиция
Упавшее дерево. Фото: Нацполиция
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

В КГГА заявили, что дерево упало из-за сильных порывов ветра. Там призвали во время сильного ветра избегать близкого контакта с рекламными щитами, линиями электропередач и большими деревьями, а также не парковать рядом с ними автотранспорт. Рекомендуется плотно закрывать окна, а также убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть. Кроме того, следует избегать прогулок в парках и зеленых зонах.

Сообщение КГГА. Фото: скриншот
Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Ранее в Киеве и области объявляли первый уровень опасности из-за шквального ветра. Синоптики предупреждали о дождях и порывах ветра до 20 м/с.

Напомним, в Киеве 45-летний мужчина угнал автомобиль Chrysler. Его задержали правоохранители и объявили подозрение.

Киев полиция КГГА Украина синоптик ветер погибшие дерево

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