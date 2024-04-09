В Киеве на одной из улиц до конца мая ограничат движение транспорта

Ремонт дорог в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

В Киеве с 9 апреля по 31 мая ограничат движение по улице Крайней Деснянского района. В течение двух месяцев этим участком будет проходить средний ремонт дороги.

Об этом информирует пресс-служба КГГА со ссылкой на "Киевавтодор".

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Как сообщается, специалисты КП "Киевавтодор" будут заменять дорожное покрытие площадью 80 тыс. квадратных метров. Также будут капитально отремонтированы тротуары, а пешеходные переходы получат пониженные бордюры и облицовываются тактильной плиткой.

Схема ремонтных работ. Источник: Киевавтодор

"КК "Киевавтодор" извиняется за временные неудобства и просит водителей учесть эту информацию при планировании маршрута", — говорится в сообщении.

В то же время, коммунальщики отмечают, что в этом году запланировано восстановить более 25 городских улиц, общей площадью 334,3 тыс. квадратных метров.

Скриншот поста "Киевавтодора"

Напомним, ранее Коммунальное некоммерческое предприятие исполнительного органа Киевского городского совета "Киевский центр развития туризма" планирует заказать две новые фотозоны для города, что обойдется бюджету столицы в 700 тысяч гривен.

Также недавно Виталий Кличко заявил о кадровых изменениях в руководстве "Киевпасстранса": уже уволился директор компании Дмитрий Левченко, также готовят к увольнению директора по производству Павла Кирилюка.