Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве перекрыто движение из-за поврежденного участка шоссе — где можно безопасно проехать arrow

В Киеве перекрыто движение из-за поврежденного участка шоссе — где можно безопасно проехать

15 июня 2024 18:31
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сдвиг асфальта в Киеве — полиция перекрыла участок дороги
Поврежденный асфальтовый участок в Киеве из-за непогоды. Фото: Анастасия Багалика / Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Киеве в субботу, 15 июня, было перекрыто транспортное движение от улицы Жилянской до улицы Физкультуры. Это произошло на фоне усиленного ливня в столице, в результате чего просело асфальтовое покрытие вблизи станции метро "Олимпийская".

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Читайте также:

В Киеве из-за последствий ливня перекрыли движение

Как стало известно, из-за значительных осадков подпором воды из реки Лыбидь подмыло проезжую часть по улице Антоновича, в результате чего просело асфальтовое покрытие.

киев ливень дороги
Скриншот сообщения КГГА

В полиции заявили, что указанный участок дороги был перекрыт патрульной полицией и спецслужбами, а также специалистами для осмотра и оценки последствий дальнейшего ремонта.

киев ливень авария
Скриншот сообщения патрульной полиции Киева

Теперь, как добавляют правоохранители, объезд транспорта осуществляется по улице Большой Васильковской.

Напомним, в субботу, 15 июня, Киев снова накрыл сильный ливень, в результате чего на метро "Олимпийская" сорвало часть асфальта.

В то же время в столице за последние сутки вода в Днепре возле города поднялась на восемь сантиметров, обновив в этом году свой рекордный уровень.

непогода
Украина
Киев
полиция
дождь
КГГА
дороги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос