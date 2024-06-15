Сдвиг асфальта в Киеве — полиция перекрыла участок дороги

В Киеве перекрыто движение из-за поврежденного участка шоссе — где можно безопасно проехать
В Киеве в субботу, 15 июня, было перекрыто транспортное движение от улицы Жилянской до улицы Физкультуры. Это произошло на фоне усиленного ливня в столице, в результате чего просело асфальтовое покрытие вблизи станции метро "Олимпийская".
Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на патрульную полицию Киева.
В Киеве из-за последствий ливня перекрыли движение
Как стало известно, из-за значительных осадков подпором воды из реки Лыбидь подмыло проезжую часть по улице Антоновича, в результате чего просело асфальтовое покрытие.
В полиции заявили, что указанный участок дороги был перекрыт патрульной полицией и спецслужбами, а также специалистами для осмотра и оценки последствий дальнейшего ремонта.
Теперь, как добавляют правоохранители, объезд транспорта осуществляется по улице Большой Васильковской.
Напомним, в субботу, 15 июня, Киев снова накрыл сильный ливень, в результате чего на метро "Олимпийская" сорвало часть асфальта.
В то же время в столице за последние сутки вода в Днепре возле города поднялась на восемь сантиметров, обновив в этом году свой рекордный уровень.
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