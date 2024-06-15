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В Києві перекрито рух через пошкоджену ділянку шосе — де можна безпечно проїхати

15 червня 2024 18:31
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Ілля Рябінін
редактор
Зсув асфальту в Києві — поліція перекрила ділянку дороги
Пошкоджена асфальтова ділянка в Києві через негоду. Фото: Анастасія Багалика / Facebook
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Ілля Рябінін
редактор

У Києві в суботу, 15 червня, було перекрито транспортний рух від вулиці Жилянської до вулиці Фізкультури. Це сталося на тлі посиленої зливи у столиці, внаслідок чого просіло асфальтове покриття поблизу станції метро "Олімпійська". 

Про це повідомляє пресслужба КМДА з посиланням на патрульну поліцію Києва.

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Як стало відомо, через значні опади підпором води з річки Либідь підмило проїжджу частину на вулиці Антоновича, внаслідок чого просіло асфальтове покриття.

київ злива дороги
Скриншот допису КМДА

У поліції заявили, що вказану ділянку дороги було перекрито патрульною поліцією та спецслужбами, а також спеціалістами для огляду та оцінки наслідків щодо подальшого ремонту.

київ злива аварія
Скриншот допису патрульної поліції Києва

Тепер, як додають правоохоронці, обʼїзд транспорту здійснюється вулицею Великою Васильківською.

Нагадаємо, у суботу, 15 червня, Київ знову накрила сильна злива, внаслідок чого на метро "Олімпійська" зірвало частину асфальту.

Водночас у столиці за останню добу вода в Дніпрі біля міста піднялася на вісім сантиметрів, оновивши цьогоріч свій рекордний рівень.

негода
Україна
Київ
поліція
дощ
КМДА
дороги

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