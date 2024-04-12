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В Киеве судили злоумышленников, которые сожгли человека в заброшенном здании

12 апреля 2024 18:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Киеве судили злоумышленников, которые сожгли человека в заброшенном здании
Место преступления, где сожгли человека. Фото: Национальная полиция
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Подольский райсуд Киева заключил в тюрьму на 14 лет двух подозреваемых в сожжении человека живьем в заброшенном здании кинотеатра. Само убийство произошло три года назад, в 2021 году.

Об этом информирует пресс-служба ГУНП в Киеве.

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В Киеве заключили в тюрьму преступников, которые сожгли человека

Как сообщается, тогда в мае в полицию обратились прохожие, которые сообщили, что в недострое на проспекте Георгия Гонгадзе горит человек. Врачи незамедлительно госпитализировали 41-летнего местного жителя, у которого были сломаны ребра и 80% ожогов тела.

Полицейские задержали двух подозреваемых юношей, 1997 и 2002 годов рождения. Как выяснилось, в тот вечер пасынок одного из фигурантов находился в заброшенном здании, где между ним и погибшим возник конфликт. О происшествии он рассказал отчиму, а тот вместе с товарищем решил поквитаться с обидчиком.

В Киеве судили злоумышленников, которые сожгли человека на заброшенном здании
Задержанные подозреваемые. Источник: Национальная полиция

Нападавшие пришли к недострою, нашли мужчину и начали его избивать, даже когда тот уже упал, и перестал сопротивляться. Они облили пострадавшего легковоспламеняющимся веществом и подожгли. От полученных травм он скончался в больнице. Подозреваемые были взяты под стражу.

Напомним, ранее оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции ликвидировали в столице наркопритон, где производили амфетамин. Общая сумма изъятых психотропов и других вещественных доказательств оценивается в 122 миллиона гривен.

Также недавно столичные правоохранители задержали несовершеннолетнего, который напал с ножом на 18-летнюю девушку и тяжело ее ранил: ему было сообщено о подозрении.

Киев
суд
полиция
Украина
Криминал

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