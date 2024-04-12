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В Києві судили зловмисників, які спалили людину у закинутій будівлі

12 квітня 2024 18:26
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Ілля Рябінін
редактор
В Києві судили зловмисників, які спалили людину у закинутій будівлі
Місце злочину, де спалили людину. Фото: Націоінальна поліція
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Ілля Рябінін
редактор

Подільський райсуд Києва ув'язнив на 14 років в'язниці двох підозрюваних у спаленні людини живцем у покинутій будівлі кінотеатру. Само вбивство трапилося три роки тому, у 2021 році. 

Про це інформує пресслужба ГУНП у Києві

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Як повідомляється, тоді у травні до поліції звернулись перехожі, які повідомили, що у недобудові на проспекті Георгія Гонгадзе горить людина. Лікарі невідкладно шпиталізували 41-річного місцевого мешканця, у якого були зламані ребра та який мав 80 % опіків тіла.
 
Поліцейські затримали двох підозрюваних юнаків, 1997 та 2002 років народження. Як з'ясувалося, того вечора пасинок одного з фігурантів знаходився у закинутій будівлі, де між ним та загиблим виник конфлікт. Про подію він розповів вітчиму, а той разом з товаришем вирішив поквитатись з кривдником.

В Києві судили зловмисників, які спалили людину на закинутій будівлі
Затримані підозрювані. Джерело: Національна поліція

Злодії прийшли до недобудови, знайшли чоловіка та почали його бити, навіть коли той вже впав, та перестав чинити опір. Вони облили потерпілого легкозаймистою речовиною та підпалили. Від отриманих травм він помер у лікарні. Підозрюваних було взято під варту. 

Нагадаємо, раніше оперативники Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції ліквідували в столиці наркопритон, де виготовляли амфетамін. Загальна сума вилучених психотропів та інших речових доказів оцінюється в 122 мільйони гривень.

Також не так давно столичні правоохоронці затримали неповнолітнього, який напав з ножем на 18-річну дівчину і тяжко її поранив: йому було повідомлено про підозру. 

 

Київ
суд
поліція
Україна
Кримінал

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