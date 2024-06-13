Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве женщина попала под поезд метро — закрывали несколько станций "синей" ветки arrow

В Киеве женщина попала под поезд метро — закрывали несколько станций "синей" ветки

13 июня 2024 22:01
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Женщина попала под поезд столичного метро
Киевское метро. Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве женщина попала под поезд метрополитена. Вход на станции метро "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" синей линии был временно закрыт для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в четверг, 13 июня.

Читайте также:

Женщина попала под поезд метро

По данным полиции, на станции "Контрактовая площадь" женщина попала под поезд. На место происшествия прибыли медицинские работники и милиционеры. Полиция исследует обстоятельства инцидента, произошедшего примерно в 20:40. По предварительным данным, женщина, рожденная в 1985 году, потеряла равновесие на перроне и упала на рельсы в момент прибытия поезда.

Пострадавшая, получившая серьезные травмы, была извлечена из-под поезда полицейскими, работниками метрополитена и ГСЧС, после чего ее немедленно доставили в больницу.

Напомним, в настоящее время в Киеве не работают шесть станций метрополитена на синей ветке. Ремонт проводится между станциями "Лыбидская" и "Демиевская". Кроме того, госаудитслужба обвиняла Киевскую городскую государственную администрацию в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на станции метро "Почтовая площадь".

В то же время в Киеве объявили тендер на строительство метро на Винограде, ожидаемая стоимость достигает почти 14 млрд грн. Такое решение местных властей критикуют из-за того, что в Киевском метрополитене есть нерешенные неотложные проблемы, да и выделение сумасшедших средств во время активного наступления врага на востоке неуместно.

метро
Украина
Киев
полиция
авария
КГГА
поезд

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос