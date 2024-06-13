Женщина попала под поезд столичного метро

Киевское метро. Фото: Новини.LIVE

В Киеве женщина попала под поезд метрополитена. Вход на станции метро "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" синей линии был временно закрыт для пассажиров.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в четверг, 13 июня.

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Женщина попала под поезд метро

По данным полиции, на станции "Контрактовая площадь" женщина попала под поезд. На место происшествия прибыли медицинские работники и милиционеры. Полиция исследует обстоятельства инцидента, произошедшего примерно в 20:40. По предварительным данным, женщина, рожденная в 1985 году, потеряла равновесие на перроне и упала на рельсы в момент прибытия поезда.

Пострадавшая, получившая серьезные травмы, была извлечена из-под поезда полицейскими, работниками метрополитена и ГСЧС, после чего ее немедленно доставили в больницу.

Напомним, в настоящее время в Киеве не работают шесть станций метрополитена на синей ветке. Ремонт проводится между станциями "Лыбидская" и "Демиевская". Кроме того, госаудитслужба обвиняла Киевскую городскую государственную администрацию в ненадлежащей реакции на предупреждение службы о транспортных проблемах на станции метро "Почтовая площадь".

В то же время в Киеве объявили тендер на строительство метро на Винограде, ожидаемая стоимость достигает почти 14 млрд грн. Такое решение местных властей критикуют из-за того, что в Киевском метрополитене есть нерешенные неотложные проблемы, да и выделение сумасшедших средств во время активного наступления врага на востоке неуместно.