Бурение второго тоннеля метро на Виноградарь стартует в 2026 - детали

Ремонтные работы в Киеве. Фото иллюстративное архивное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Компания "Автострада", которая занимается строительством метро в Киеве, планирует начать бурение второго тоннеля от станции "Сырец" до будущей станции "Мостицкая". Это произойдет в начале 2026 года.

Об этом рассказал ее владелец Максим Шкиль в интервью ТСН.

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"Мы приобрели тоннелепроходческий щит, который будет доставлен после восстановления в Украину в начале 2026 года. И сразу эти работы будут начаты. Сейчас идет перенос сетей, идут подготовительные работы для того, чтобы иметь соответствующий фронт", — сказал он.

Шкиль сообщил, что компания "Автострада" приобрела проходческий щит "Галина" у предыдущего владельца, который использовал его для строительства первого тоннеля, однако сейчас от щита сохранился только корпус.

"Все оборудование было разворовано", — сказал бизнесмен.

Восстановлением займется немецкая компания Herrenknecht.

"Дефектация длилась четыре месяца — специалисты компании разработали индивидуальный проект под эту машину, определили необходимые комплектующие. Щит будет отправлен на восстановление в Германию. Общая стоимость восстановления тоннелепроходческого комплекса составляет 8 миллионов евро", — сказал он.

По словам Шкиля, Herrenknecht уже получила аванс в размере 30% от общей суммы.

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