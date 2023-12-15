В Киеве срезали дуб, высаженный в память о защитнике Романе Ратушном

Ствол срезанного дуба, посаженного в честь Романа Ратушного. Фото: Киевзеленстрой

В Киеве неизвестные в ночь с 14 на 15 декабря срезали двенадцатилетний дуб, который был высажен в память о защитнике Украины Романе Ратушном. В результате инцидента осталась лишь небольшая прикорневая часть ствола.

Об этом сообщает "Киевзеленстрой".

Читайте также:

Уничтожение памятного дерева

Как отмечается, дерево было посажено в Шевченковском районе столицы, на улице Сечевых Стрельцов, 49.

"Двенадцатилетний дуб, предоставленный общественной организацией "Сохранить Цветы Украины", должен стать символом борьбы за независимость Украины и живым напоминанием о цене нашей свободы", — говорится в сообщении.

Высаженный дуб. Источник: "Киевзеленстрой"

Коммунальщики добавили, что их коллеги из Шевченковского района Киева и неравнодушные меценаты уже обратились в полицию с просьбой об установлении и привлечении к ответственности уничтоживших дерево вандалов.

Остатки срезанного ствола. Источник: "Киевзеленстрой"

"Коммунальное объединение призывает киевлян и гостей столицы быть сознательными и с уважением относиться наших Героев, ценой собственной жизни приближающих Украину к победе", — подчеркивают в "Киевзеленстрое".

Источник: "Киевзеленстрой"

Напомним, что ранее под КГГА прошел митинг, в котором киевляне требовали направить бюджетные средства на ВСУ. На это отреагировал мэр столицы Виталий Кличко, предложивший митингующим ехать на передовую.