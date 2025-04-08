После увольнения Бондаренко в Киевсовете вспыхнули споры

В Киевсовете вспыхнули споры после отставки Бондаренко
После увольнения секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко с должности начались споры. Следовательно, сразу после объявления финальных результатов голосования в сессионном зале начались словесные перепалки.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля из Киевсовета.
Споры на фоне увольнения Бондаренко — что известно
Сегодня, 8 апреля, после увольнения секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко в сессионном зале начались споры. В частности, во время выступления председателя фракции "Слуга народа" Андрея Витренко депутаты от "УДАРа" кричали "позор" и перебивали его.
В свою очередь, Витренко во время выступления критиковал реакцию "УДАРа" на увольнение секретаря и коррупционные сделки в команде мэра столицы.
Отметим, что Владимир Бондаренко — один из фигурантов "пленок Комарницкого", где речь идет о масштабных коррупционных схемах по хищению столичной земли.
Ранее мы писали, что депутат от "УДАРа" Елена Овраменко сказала, что во фракции не поддерживают увольнение Бондаренко с должности.
Однако депутат от "ЕС" Марина Порошенко призвала лиц, которые фигурируют в "пленках Комарницкого" сложить мандаты.
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