В Киевской области врачи борются за жизнь покатавшегося на вагоне подростка

В Бориспольской области двое подростков устроили развлечения на грузовых путях. Фото: Андрей Небитов

Смертельно опасные развлечения себе устроили подростки в Бориспольском районе Киевской области. Там ребята катались на грузовых вагонах.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

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Детали опасных развлечений ребят

Отмечается, что двое товарищей в Бориспольском районе решили устроить себе развлечения на грузовых вагонах. После неудачной попытки экстрима одного из подростков обнаружили с многочисленными тяжелыми травмами на путях.

Медики сразу прибыли на место происшествия и забрали юношу к врачу. Парень находится в тяжелом состоянии. Медики вовсю борются за его жизнь.

Напомним, ранее мы писали, что в Броварах поймали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки. Отмечается, что в пригороде Киева, Броварах, изнасиловали несовершеннолетнюю четырехлетнюю девочку. Полиция задержала подозреваемого — 48-летнего рецидивиста, ранее судимого за грабеж и разбой.

Также полицейские в Киевской области обнаружили несколько мест падения обломков сбитых российских ракет. Никто из украинцев не пострадал, существенные разрушения также не зафиксированы.