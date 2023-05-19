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В Киевской области врачи борются за жизнь покатавшегося на вагоне подростка

19 мая 2023 20:16
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области врачи борются за жизнь покатавшегося на вагоне подростка
В Бориспольской области двое подростков устроили развлечения на грузовых путях. Фото: Андрей Небитов
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Смертельно опасные развлечения себе устроили подростки в Бориспольском районе Киевской области. Там ребята катались на грузовых вагонах.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

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Отмечается, что двое товарищей в Бориспольском районе решили устроить себе развлечения на грузовых вагонах. После неудачной попытки экстрима одного из подростков обнаружили с многочисленными тяжелыми травмами на путях.

Медики сразу прибыли на место происшествия и забрали юношу к врачу. Парень находится в тяжелом состоянии. Медики вовсю борются за его жизнь.

 

Напомним, ранее мы писали, что в Броварах поймали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 4-летней девочки. Отмечается, что в пригороде Киева, Броварах, изнасиловали несовершеннолетнюю четырехлетнюю девочку. Полиция задержала подозреваемого — 48-летнего рецидивиста, ранее судимого за грабеж и разбой.

Также полицейские в Киевской области обнаружили несколько мест падения обломков сбитых российских ракет. Никто из украинцев не пострадал, существенные разрушения также не зафиксированы.

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