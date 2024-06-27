КГГА перекрыла четыре станции метро — пассажир упал под электричку

Электропоезд метро Киева. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В киевском метро в четверг, 27 июня, произошел ужасный инцидент. По предварительной информации, на станции метро "Университет" парень упал под вагон электропоезда.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Спасатели достают потерпевшего. Источник: ГСЧС

Спасатели достают потерпевшего. Источник: ГСЧС

Спасатели достают потерпевшего. Источник: ГСЧС 1/3 ​ 3

Как сообщается, были перекрыты четыре станции Святошинско-Броварской линии:

"Политехнический институт";

"Вокзальная";

"Университет";

"Театральная".

На место инцидента, говорят в КГГА, работает группа медиков и правоохранителей. Поезда двигаются от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная".

Скриншот сообщения КГГА

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Напомним, ранее в столичной подземке женщина попала под поезд метрополитена на Оболонско-Теремковской линии.

Также мэр столицы Виталий Кличко назвал причину аварии между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", заявив, что перегонный тоннель был построен из-за несоблюдения технологий.