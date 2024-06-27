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В киевском метро пассажир упал под поезд — перекрыты четыре станции

27 июня 2024 11:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
КГГА перекрыла четыре станции метро — пассажир упал под электричку
Электропоезд метро Киева. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В киевском метро в четверг, 27 июня, произошел ужасный инцидент. По предварительной информации, на станции метро "Университет" парень упал под вагон электропоезда.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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В Киеве пассажир бросился под поезд метро

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  • киев упал в метро
    Спасатели достают потерпевшего. Источник: ГСЧС
  • метро упал под поезд
    Спасатели достают потерпевшего. Источник: ГСЧС
  • упал под вагон метро
    Спасатели достают потерпевшего. Источник: ГСЧС
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Как сообщается, были перекрыты четыре станции Святошинско-Броварской линии:

  • "Политехнический институт";
  • "Вокзальная";
  • "Университет";
  • "Театральная".

На место инцидента, говорят в КГГА, работает группа медиков и правоохранителей. Поезда двигаются от станции "Академгородок" до станции "Шулявская" и от станции "Крещатик" до станции "Лесная".

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Скриншот сообщения КГГА

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Напомним, ранее в столичной подземке женщина попала под поезд метрополитена на Оболонско-Теремковской линии.

Также мэр столицы Виталий Кличко назвал причину аварии между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская", заявив, что перегонный тоннель был построен из-за несоблюдения технологий.

Киев
метро
КГГА
Украина
инцидент
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