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В киевском метро рассказали, сколько действительно должно стоить проезд в транспорте

18 января 2024 13:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В киевском метро рассказали, сколько действительно должно стоить проезд в транспорте
Люди в метро. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На сегодняшний день обоснованный проезд в киевском метрополитене составляет 30 гривен. В последний раз тариф рос еще в 2018 году.

Об этом заявил директор метрополитена Виктор Брагинский в интервью LB.ua.

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"Тариф последний раз рос в 2018 году. Я уже приводил пример, что в 2018-м у нас были затраты на электроэнергию 466 млн, хотя мы первое коммунальное предприятие, работающее напрямую с энергорынком, покупает электроэнергию по государственному тарифу, то есть по минимальным ценам, без посредников. В 2024 году мы должны оплатить 1,6 млрд. Поэтому обоснованный тариф сегодня — более 30 грн", — сказал Брагинский.

В то же время директор метрополитена напомнил слова мэра столицы Виталия Кличко, который заявил, что в условиях военного положения повышать стоимость проезда не собираются.

"Но как вы уже слышали, Виталий Владимирович сказал, что во время войны никто не будет увеличивать тариф. Насколько бюджет города позволит себе финансировать транспортные предприятия (это же не только метрополитен, но и Киевпасстранс), настолько смогут", — добавил Брагинский.

Напомним, глава и основатель Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что тоннель метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" могут открыть через годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время.

Закрытие станций на Оболонско-Теремковской линий киевского метро привело к увеличению нагрузки на общественный транспорт столицы. При этом нагрузка выросла преимущественно в регионах столицы, где метро не закрывали.

Киев
метро
транспорт
деньги
проезд

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