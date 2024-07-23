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В Киевтеплоэнерго объяснили, почему на мосту Патона образовался водопад

23 июля 2024 16:56
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Почему на мосту Патона образовался водопад — ответ "Киевтеплоэнерго"
Мост Патона. Фото: скриншот
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Киеве в понедельник, 22 июля, на мосту Патона произошла авария с прорывом. В "Киевтеплоэнерго" объяснили, что на мосту Патона проводятся гидравлические испытания на тепломагистрали.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевтеплоэнерго" в  Telegram.

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В ведомстве отметили, что в 16:30 во время проведения гидравлических испытаний под мостом Патона был обнаружен дефект в теплосети.

По предоставленной информации, на магистральном трубопроводе диаметром 600 мм, который проходит плановое тестирование для обеспечения его надежности в зимний период, была зафиксирована утечка. Эта теплосеть обслуживает более 200 жилых домов в районах Русановка и Березняки.

Аварийная команда "Киевтеплоэнерго" локализовала утечку и снизила давление в сети. Сейчас там готовятся к проведению ремонтных работ, которые будут выполнены с использованием верхолазов.

"Киевтеплоэнерго" напомнило, что гидравлические испытания являются обязательной процедурой подготовки теплоэнергетических систем к отопительному сезону в соответствии с действующим законодательством. Эти испытания необходимы для своевременного выявления возможных проблем в трубопроводах и уменьшения риска аварий в зимний период.

Прошлым летом благодаря гидравлическим тестированием теплосетей под мостом Патона удалось устранить несколько дефектов. Теплоснабжение на этом участке сети оставалось стабильным.

Сообщение "Киевтеплоэнерго". Фото: скриншот
Сообщение "Киевтеплоэнерго". Фото: скриншот

Напомним, после проверок водоемов в Киеве выяснилось, что на 15 пляжах столицы купаться запрещено. Специалисты предупреждают о высоком уровне бактериологического загрязнения, что может вызвать кишечные инфекции.

Также мы писали, что в Киеве правоохранители проводят следственные действия в уголовном производстве, начатом по факту незаконного сноса усадьбы Зеленских.

Киев мост теплосеть КГГА Борис Патон

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