В КГГА показали ход работ по обустройству тоннелей метро на Подольском мосту

Работы на Подольском мосту. Фото: КГГА

В Киеве идет строительство на Подольском мостовом переходе. В настоящее время службы обустраивают конструкции тоннелей метрополитена мелкой закладки.

Об этом сообщает КГГА в четверг, 18 апреля.

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В настоящее время проводятся работы на перегоне между станциями "Затока Десенка" и "Райдужна" на территории Русановских садов.

Установка конструкций. Фото: КГГА

Там уже установили временные насыпи для строительства тоннеля под железной дорогой, идет обустройство железобетонных свай тоннеля.

Установка конструкций. Фото: КГГА

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что это один из важных для города инфраструктурных объектов, где сейчас ведутся активные работы.

Установка конструкций. Фото: КГГА

"В настоящее время здесь строят участок дороги от ул. Петра Вершигоры до разворотного кольца трамвая по направлению к ул. Оноре де Бальзака", — сказал он.

Установка конструкций. Фото: КГГА

В КГГА отметили, что соединение Подольского мостового перехода с улицей Оноре де Бальзака и запуск транспорта позволит снизить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта на Троещину.

Скриншот поста КГГА

Ранее мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы на строительстве Подольско-Воскресенского моста. Движение автотранспорта планируется открыть в сентябре этого года.

Также мы писали, что в Киеве с 30 марта по 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на мосту, соединяющем левый и правый берега столицы. Речь идет о Северном мосту.