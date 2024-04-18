В КГГА показали ход работ по обустройству тоннелей метро на Подольском мосту
В Киеве идет строительство на Подольском мостовом переходе. В настоящее время службы обустраивают конструкции тоннелей метрополитена мелкой закладки.
Об этом сообщает КГГА в четверг, 18 апреля.
Мост на Троещину
В настоящее время проводятся работы на перегоне между станциями "Затока Десенка" и "Райдужна" на территории Русановских садов.
Там уже установили временные насыпи для строительства тоннеля под железной дорогой, идет обустройство железобетонных свай тоннеля.
Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что это один из важных для города инфраструктурных объектов, где сейчас ведутся активные работы.
"В настоящее время здесь строят участок дороги от ул. Петра Вершигоры до разворотного кольца трамвая по направлению к ул. Оноре де Бальзака", — сказал он.
В КГГА отметили, что соединение Подольского мостового перехода с улицей Оноре де Бальзака и запуск транспорта позволит снизить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта на Троещину.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы на строительстве Подольско-Воскресенского моста. Движение автотранспорта планируется открыть в сентябре этого года.
Также мы писали, что в Киеве с 30 марта по 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на мосту, соединяющем левый и правый берега столицы. Речь идет о Северном мосту.
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