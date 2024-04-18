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В КГГА показали ход работ по обустройству тоннелей метро на Подольском мосту

18 апреля 2024 18:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В КГГА показали ход работ по обустройству тоннелей метро на Подольском мосту
Работы на Подольском мосту. Фото: КГГА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве идет строительство на Подольском мостовом переходе. В настоящее время службы обустраивают конструкции тоннелей метрополитена мелкой закладки.

Об этом сообщает КГГА в четверг, 18 апреля.

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Мост на Троещину

В настоящее время проводятся работы на перегоне между станциями "Затока Десенка" и "Райдужна" на территории Русановских садов.

Подольский мост
Установка конструкций. Фото: КГГА

Там уже установили временные насыпи для строительства тоннеля под железной дорогой, идет обустройство железобетонных свай тоннеля.

Подольский мост
Установка конструкций. Фото: КГГА

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что это один из важных для города инфраструктурных объектов, где сейчас ведутся активные работы.

Подольский мост
Установка конструкций. Фото: КГГА

"В настоящее время здесь строят участок дороги от ул. Петра Вершигоры до разворотного кольца трамвая по направлению к ул. Оноре де Бальзака", — сказал он.

Подольский мост
Установка конструкций. Фото: КГГА

В КГГА отметили, что соединение Подольского мостового перехода с улицей Оноре де Бальзака и запуск транспорта позволит снизить нагрузку на Северный мост и трафик транспорта на Троещину.

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Скриншот поста КГГА

Ранее мэр Киева Виталий Кличко проверил, как продолжаются работы на строительстве Подольско-Воскресенского моста. Движение автотранспорта планируется открыть в сентябре этого года.

Также мы писали, что в Киеве с 30 марта по 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ на мосту, соединяющем левый и правый берега столицы. Речь идет о Северном мосту.

Киев
мост
метро
КГГА
строительство

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