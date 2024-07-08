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В КГВА сообщили, сколько погибших обнаружено в "Охматдете"

8 июля 2024 15:21
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Обстрел Киева 8 июля - в "Охматдете" есть погибшие
Врачи, спасатели и волонтеры около руин одного из корпусов Охматдета. Фото: LB.ua
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Во время ракетного обстрела Киева, произошедшего в понедельник, 8 июля, российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". В настоящее время известно о двух погибших в результате этого преступления.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Попко сообщил о погибших в "Охматдете". Фото: скриншот

Погибшие в "Охматдете"

"В "Охматдете" двое погибших. Взрослые. Спасательная операция продолжается", — отметил Попко.

В настоящее время на месте российского теракта работают медики, спасатели и волонтеры. Детям делают капельницы прямо на улице. Небезразличные граждане помогают чем могут.

Удар россиян по больнице "Охматдет"

В Киеве прозвучало немало взрывов, под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет". Пока известно о девяти погибших в разных районах столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал были эвакуированы из здания, идет разбор завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по детской больнице "Охматдет". Он подчеркнул, что под завалами есть люди, количество пострадавших и погибших неизвестно.

Киев Украина обстрелы военные преступления Охматдет жертвы ракетный удар

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