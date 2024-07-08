Обстрел Киева 8 июля - в "Охматдете" есть погибшие

Врачи, спасатели и волонтеры около руин одного из корпусов Охматдета. Фото: LB.ua

Во время ракетного обстрела Киева, произошедшего в понедельник, 8 июля, российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". В настоящее время известно о двух погибших в результате этого преступления.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

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Погибшие в "Охматдете"

"В "Охматдете" двое погибших. Взрослые. Спасательная операция продолжается", — отметил Попко.

В настоящее время на месте российского теракта работают медики, спасатели и волонтеры. Детям делают капельницы прямо на улице. Небезразличные граждане помогают чем могут.

Удар россиян по больнице "Охматдет"

В Киеве прозвучало немало взрывов, под вражеским обстрелом оказалась детская больница "Охматдет". Пока известно о девяти погибших в разных районах столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии разрушенного корпуса детской больницы "Охматдет". Детей и персонал были эвакуированы из здания, идет разбор завалов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по детской больнице "Охматдет". Он подчеркнул, что под завалами есть люди, количество пострадавших и погибших неизвестно.