В сети показали архивные фото открытия первой ветки киевского метро

Станция метро "Днепр" в Киеве, июль 1962 года. Архивное фото: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

В сети показали архивные кадры того, как шестого ноября 1960 года в Киеве произошло открытие первой ветки метро с пяти станций — "Днепр", "Арсенальная", "Крещатик", "Университет" и "Вокзальная". Киевское метро было третьим по величине в бывшем СССР после московского и ленинградского.

Архивные кадры обнародовало издание "Бабель".

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Издание отмечает, что метро в Киеве хотели построить еще в конце XIX, затем в начале XX века, но помешали Первая и Вторая мировые войны. Перед последней, в 1936 году, был утвержден новый Генеральный план застройки Киева. Началось строительство правительственного квартала, а также утвержден проект Киевского метрополитена протяженностью около 40 километров.

Тоннель Киевского метро рядом со станцией "Арсенальная", 9 августа 1959 года. Источник: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

После окончания войны в 1945 году появился новый проект метро с тремя линиями, которые существуют и по сей день. В 1949 году начали пробивать тоннели метро от современной станции "Днепр". Здесь же было и первое депо. Первый забой произошел в 1951-м между станциями "Днепр" и "Арсенальная". Последний - в 1959-м между "Университетом" и "Вокзальной".

Строительство линии Киевского метро от станции "Днепр" на левом берегу, 1963 год. Источник: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

К 1960 году успели построить всего пять станций современной красной ветви. Особо отмечают "Арсенальную": она оказалась самой глубокой в мире станцией метро, а ее вестибюль строили на поверхности и опускали под землю четыре месяца. То есть, как утверждает издание, по лондонскому типу.

Иван Виноградов в кабине машиниста, 1960 год. Источник: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

Первый пробный рейс состоялся 22 октября 1960 благодаря машинисту московского метро Алексея Симагина. А на официальном открытии, 6 ноября, его сменил киевлянин Иван Виноградов. По его словам, их вместе с Симагиным "проверяли спецорганы на предмет сознательности", а лично с ним "разговаривал полковник". Церемонию открытия провели на станции "Крещатик". Затем поезд вместе с партначальством двинулся через "Арсенальную" в "Днепр", а оттуда обратно в "Вокзальную".

Первый секретарь ЦК КПУ Николай Подгорный (в центре) на открытии Киевского метрополитена на станции Крещатик, 6 ноября 1960 года. Источник: ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного

После открытия метро неделю работало только для экскурсий. Группы от заводов и учебных заведений могли бесплатно осматривать станции и кататься в вагонах. Сегодня Киевский метрополитен — это три линии протяженностью около 70 километров, 52 станции с тремя пересадочными узлами, и ежедневно он перевозит около 1,5 миллиона пассажиров.

Напомним, что ранее в сети появились эскизы проектов, на которых показано, как выглядели бы станции столичного метро "Крещатик" и "Шулявская". Также сообщалось, что киевский метрополитен получил 12 вагонов от Польши.