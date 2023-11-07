В сети показали фото заброшенного ринга, куда Кличко позвали на спарринг

Фото заброшенного ринга на Оболони в Киеве. Фото: соцсети

Мэра Киева Виталия Кличко пригласили посмотреть на заброшенный ринг на одном из стадионов столицы. Отмечается, что ринг фактически разрушен, ведь масштабы запущенности на фото поразительны.

Об этом сообщают соцсети.

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Отмечается, что ринг находится на территории стадиона 192-й и 252-й школ. Пользователи обратили внимание на то, что этот ринг Кличко лично открывал два года назад.

Каркас ринга с видом на ряд еще целых сидений. Источник: соцсети

Поврежденный пол ринга. Источник: соцсети

На ринге, куда пригласили столичного голову, отсутствуют канаты и потолок, на малом поле уничтожено искусственное покрытие, боксерские "груши" вообще исчезли после одного месяца пребывания на спортивной площадке, а трибуны главного поля потеряли 80% сидений.

Поврежденное искусственное покрытие на одном из полей. Источник: соцсети

Уничтоженные сиденья на мини-трибунах. Источник: соцсети

Киевляне поинтересовались, зачем вообще было строить этот ринг, если он почти не использовался по назначению, в отличие от других строений комплекса.

"У меня есть не нулевые шансы, что Кличко провалится в яму этого ринга и мне отнесут техническую победу", — в шутку пишет местный поклонник бокса.

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко снова попал в скандал, когда в прямом эфире заявил, что временно оккупированные территории Украины больше не являются ее территориями. Еще раньше у столичного головы объявили тендер на модернизацию "Реестра домашних животных" стоимостью около 5 миллионов гривен.