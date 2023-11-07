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В сети показали фото заброшенного ринга, куда Кличко позвали на спарринг

7 ноября 2023 19:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В сети показали фото заброшенного ринга, куда Кличко позвали на спарринг
Фото заброшенного ринга на Оболони в Киеве. Фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Мэра Киева Виталия Кличко пригласили посмотреть на заброшенный ринг на одном из стадионов столицы. Отмечается, что ринг фактически разрушен, ведь масштабы запущенности на фото поразительны.

Об этом сообщают соцсети.

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Отмечается, что ринг находится на территории стадиона 192-й и 252-й школ. Пользователи обратили внимание на то, что этот ринг Кличко лично открывал два года назад.

В сети показали фото заброшенного ринга, куда Кличко позвали на спарринг
Каркас ринга с видом на ряд еще целых сидений. Источник: соцсети
В сети показали фото заброшенного ринга, куда Кличко позвали на спарринг
Поврежденный пол ринга. Источник: соцсети

На ринге, куда пригласили столичного голову, отсутствуют канаты и потолок, на малом поле уничтожено искусственное покрытие, боксерские "груши" вообще исчезли после одного месяца пребывания на спортивной площадке, а трибуны главного поля потеряли 80% сидений.

В сети показали фото заброшенного ринга, куда Кличко позвали на спарринг
Поврежденное искусственное покрытие на одном из полей. Источник: соцсети
В сети показали фото заброшенного ринга, куда Кличко позвали на спарринг
Уничтоженные сиденья на мини-трибунах. Источник: соцсети

Киевляне поинтересовались, зачем вообще было строить этот ринг, если он почти не использовался по назначению, в отличие от других строений комплекса.

"У меня есть не нулевые шансы, что Кличко провалится в яму этого ринга и мне отнесут техническую победу", — в шутку пишет местный поклонник бокса.

Напомним, что ранее мэр Киева Виталий Кличко снова попал в скандал, когда в прямом эфире заявил, что временно оккупированные территории Украины больше не являются ее территориями. Еще раньше у столичного головы объявили тендер на модернизацию "Реестра домашних животных" стоимостью около 5 миллионов гривен.

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