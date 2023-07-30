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В Минкульте показали, как демонтируют советский герб на монументе "Родина-Мать"

30 июля 2023 18:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Минкульте показали, как демонтируют советский герб на монументе "Родина-Мать"
Демонтаж советской символики на монументе "Родина-Мать". Фото: Минкульт
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня, 30 июля, в Киеве начали демонтировать советский герб на монументе "Родина-Мать". Такие работы проводятся в рамках проекта "Тризуб Родины".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики.

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"Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ — украинский тризуб" , — отметили в сообщении.

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Работы по демонтажу советской символики. Фото: Минкульт
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Работы по демонтажу советской символики. Фото: Минкульт

Как будет выглядеть украинский Тризуб

Размер Тризуба — 7,5 метра на 4,5 метра. Его производят из двух типов металла: нержавеющей стали и стали зарубежного производства.

Переименование монумента

Ранее сообщалось, что в столице хотят переименовать монумент "Родина-Мать" на "Украина-Мать". Соответствующее решение должно еще утвердить Министерство культуры.

Напомним, эксперт рассказал, сколько стоит замена символики на монументе "Родина-Мать".

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