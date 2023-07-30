В Минкульте показали, как демонтируют советский герб на монументе "Родина-Мать"
Сегодня, 30 июля, в Киеве начали демонтировать советский герб на монументе "Родина-Мать". Такие работы проводятся в рамках проекта "Тризуб Родины".
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики.
"Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ — украинский тризуб" , — отметили в сообщении.
Как будет выглядеть украинский Тризуб
Размер Тризуба — 7,5 метра на 4,5 метра. Его производят из двух типов металла: нержавеющей стали и стали зарубежного производства.
Переименование монумента
Ранее сообщалось, что в столице хотят переименовать монумент "Родина-Мать" на "Украина-Мать". Соответствующее решение должно еще утвердить Министерство культуры.
Напомним, эксперт рассказал, сколько стоит замена символики на монументе "Родина-Мать".