В Минкульте показали, как демонтируют советский герб на монументе "Родина-Мать"

Демонтаж советской символики на монументе "Родина-Мать". Фото: Минкульт

Сегодня, 30 июля, в Киеве начали демонтировать советский герб на монументе "Родина-Мать". Такие работы проводятся в рамках проекта "Тризуб Родины".

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики.

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"Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ — украинский тризуб" , — отметили в сообщении.

Работы по демонтажу советской символики. Фото: Минкульт

Работы по демонтажу советской символики. Фото: Минкульт

Как будет выглядеть украинский Тризуб

Размер Тризуба — 7,5 метра на 4,5 метра. Его производят из двух типов металла: нержавеющей стали и стали зарубежного производства.

Переименование монумента

Ранее сообщалось, что в столице хотят переименовать монумент "Родина-Мать" на "Украина-Мать". Соответствующее решение должно еще утвердить Министерство культуры.

Напомним, эксперт рассказал, сколько стоит замена символики на монументе "Родина-Мать".