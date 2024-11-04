В міськраді Києва пояснили, чому було підтоплено станції метро

Ремонтные работы в метро. Фото: КГВА

Причиной аварийной ситуации в киевском метрополитене есть отдельные ошибки на этапе проектирования конструкции тоннеля. Также свою роль сыграло некачественное выполнение строительно-монтажных работ.

Такой ответ в департаменте транспортной инфраструктуры дали по запросу Новини.LIVE.

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"В соответствии с экспертным заключением по результатам проведения строительно-технической экспертизы, причиной возникновения аварийной ситуации являются отдельные ошибки на этапе проектирования конструкции тоннеля и некачественное выполнение строительно-монтажных работ на этапе строительства этого участка тоннеля", — говорится в сообщении.

Также журналистка Новости.LIVE поинтересовалась, каким образом была выбрана компания, которая занималась проектированием и подготовительными работами по ремонту тоннеля между станциями "Демеевская" и

"Лыбидская".

"Исполнитель проектных и подготовительных работ определен в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках" с учетом Особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины "О публичных закупках", на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 12.10.2022 №1178", — пояснили в департаменте транспортной инфраструктуры.

Там отметили, что разработкой проектной документации и подготовительные работы по объекту "Капитальный ремонт (восстановительный) перегонного тоннеля Оболонско-Теремковской линии метрополитена г. Киева" осуществило ООО "ГК" АВТОСТРАДА".

Ответ на запрос Новини.LIVE. Фото: Департамент транспортной инфраструктуры

Ответ на запрос Новини.LIVE. Фото: Департамент транспортной инфраструктуры

Ответ на запрос Новини.LIVE. Фото: Департамент транспортной инфраструктуры

Ранее мы писали, что после завершения ремонтных работ на участке между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" пассажиры киевского метрополитена снова могут пользоваться всеми станциями синей ветви.

Напомним, в Киеве первую линию метро открыли 6 ноября 1960 года, она состояла из пяти станций. По состоянию на сегодняшний день столичный метрополитен насчитывает три линии с 52 станциями.