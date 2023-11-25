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В одном из дворов столицы нашли мотор от сбитого ночью дрона Shahed

25 ноября 2023 12:52
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В одном из дворов столицы нашли мотор от сбитого ночью дрона Shahed
Мотор от ''шахеда'', найденного в Киеве. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В одном из районов Киева во дворе дома обнаружили мотор от дрона Shahed. Вероятно, он упал после сбития силами ПВО во время ночной атаки сегодня, 25 ноября.

Видео обнародовал украинский фотограф libkos.

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Так, в столице местные жители обнаружили во дворе жилой многоэтажки мотор сбитого "шахеда".

Кроме того, на месте образовалась воронка от падения обломка.

На видео видно, что в доме в результате атаки выбило окна, повреждены балконы.

Напомним, что в ночь на субботу, 25 ноября, российские оккупанты атаковали Киев рекордным количеством "шахедов". Воздушная тревога продолжалась в течение шести часов.

В Киеве в результате вражеского обстрела без электроэнергии осталось 77 жилых домов и 120 учреждений. Во время атаки была обесточена воздушная линия.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в эту ночь Россия запустила более 70 "шахедов", чтобы атаковать украинские города. По его словам, такие действия являются "сознательным террором".

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