В одному з дворів столиці знайшли мотор від збитого вночі дрона Shahed

Мотор від ''шахеда'', який знайшли у Києві. Фото: скриншот з відео

В одному з районів Києва на подвір'ї будинку знайшли мотор від дрона Shahed. Ймовірно, він впав після збиття силами ППО під час нічної атаки сьогодні, 25 листопада.

Відео оприлюднив український фотограф libkos.

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У Києві на подвір'ї будинку знайшли мотор від ''шахеда''

Так, у столиці місцеві жителі виявили у дворі житлової багатоповерхівки мотор збитого "шахеда".

Крім того, на місці утворилася вирва від падіння уламка.

На відео видно, що у будинку внаслідок атаки повибивало вікна, пошкоджені балкони.

Нагадаємо, що в ніч проти суботи, 25 листопада, російські окупанти атакували Київ рекордною кількістю "шахедів". Повітряна тривога тривала протягом шести годин.

У Києві внаслідок ворожого обстрілу без електроенергії залишилося 77 житлових будинків та 120 установ. Під час атаки було знеструмлено повітряну лінію.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що цієї ночі Росія запустила понад 70 "шахедів", аби атакувати українські міста. За його словами, такі дії є "свідомим терором".