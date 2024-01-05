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В одном из районов Киева перекроют движение — причина

5 января 2024 15:39
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Козюк Татьяна
редактор
В одном из районов Киева перекроют движение — причина
Движение авто на улице Киева. Фото: Игорь Кузнецов\Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начиная с 6 января, в Киеве перекроют дорожное движение на съезде бульвара Николая Михновского в направлении проспекта Валерия Лобановского. Это связано с ремонтными работами.

Об этом сообщают на портале Киева.

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Сообщается, что объехать участок водители смогут через Саперно-Слободскую улицу.

"С 6 января будет перекрыто движение на съезде бульв. Николая Михновского в направлении просп. Валерия Лобановского. Перекрытие дороги связано с проведением ремонтных работ. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам", — говорится в сообщении.

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Участок, где будут производиться ремонтные работы. Фото: kyivcity.gov.ua

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении водителя, который в начале осени 2023 года совершил смертельное ДТП в Голосеевском районе Киева. Он на большой скорости протаранил автомобиль, в результате чего находившаяся за рулем женщина скончалась в больнице.

Добавим, что недавно под Киевом произошло ужасное ДТП. Возле Таращи столкнулись несколько авто, в результате чего есть погибший.

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