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В одном из районов Киева вводят карантин в парках — в чем причина

6 июля 2024 21:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Оболони у деревьев обнаружили опасное заболевание – они могут засохнуть
Парк на Оболони. Фото: КГГА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Оболонском районе Киева на отдельных участках обнаружили опасный вредитель деревьев. Речь идет об узкозлатке ясеневой изумрудной, которая несет угрозу полного исчезновения этого вида деревьев.

Об этом сообщила прессслужба КГГА.

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"На определенных участках в Оболонском районе вводится карантин. Вредитель представляет опасность исключительно для деревьев, поэтому никаких ограничений для киевлян не предусматривается", — уточнили в городских властях.

Карантинные мероприятия распространяются на:

  • сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В — 28, площадью 1,6 га;
  • сквер по ул. Иорданской, 26 площадью 0,77 га;
  • сквер по просп. Владимира Ивасюка, 65 площадью 0,58 га;
  • территорию Ихтиологически-ботанического ландшафтного заказника местного значения "Озеро Вербное", 31 га.

Меры предусматривают интенсивное обследование деревьев на предмет заражения вредителем, запрет на перемещение необработанной древесины ясеня, изделий из необработанного ясеня и посадочного материала ясеня из зараженной зоны в другую часть регулируемой зоны.

Также будут осуществлены фитосанитарные процедуры, в частности, обработку зараженных деревьев под действием механических, химических и термических факторов.

А в случаях, когда техническая переработка не может обеспечить надлежащий уровень фитосанитарной защиты, будет выполнена санитарная утилизация обнаруженных поврежденных деревьев.

Известно, что деревья, заселяемые изумрудной златкой, как правило, засыхают через один-два года.

Напомним, жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности. В течение 7-9 июля объявлен чрезвычайный уровень.

Также мы писали, что столичная мэрия объявила полную декоммунизацию 53 советских памятников столицы.

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