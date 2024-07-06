На Оболони у деревьев обнаружили опасное заболевание – они могут засохнуть

Парк на Оболони. Фото: КГГА

В Оболонском районе Киева на отдельных участках обнаружили опасный вредитель деревьев. Речь идет об узкозлатке ясеневой изумрудной, которая несет угрозу полного исчезновения этого вида деревьев.

Об этом сообщила прессслужба КГГА.

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"На определенных участках в Оболонском районе вводится карантин. Вредитель представляет опасность исключительно для деревьев, поэтому никаких ограничений для киевлян не предусматривается", — уточнили в городских властях.

Карантинные мероприятия распространяются на:

сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В — 28, площадью 1,6 га;

сквер по ул. Иорданской, 26 площадью 0,77 га;

сквер по просп. Владимира Ивасюка, 65 площадью 0,58 га;

территорию Ихтиологически-ботанического ландшафтного заказника местного значения "Озеро Вербное", 31 га.

Меры предусматривают интенсивное обследование деревьев на предмет заражения вредителем, запрет на перемещение необработанной древесины ясеня, изделий из необработанного ясеня и посадочного материала ясеня из зараженной зоны в другую часть регулируемой зоны.

Также будут осуществлены фитосанитарные процедуры, в частности, обработку зараженных деревьев под действием механических, химических и термических факторов.

А в случаях, когда техническая переработка не может обеспечить надлежащий уровень фитосанитарной защиты, будет выполнена санитарная утилизация обнаруженных поврежденных деревьев.

Известно, что деревья, заселяемые изумрудной златкой, как правило, засыхают через один-два года.

Напомним, жителей Киевской области предупредили о пожарной опасности. В течение 7-9 июля объявлен чрезвычайный уровень.

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