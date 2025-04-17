Чиновник Деснянской РГА Киева торговал разрешениями на МАФы

Задержание чиновника Киевской РГА. Фото: Киевская городская прокуратура

Чиновника одного из отделов Управления благоустройства и предпринимательства Деснянской районной государственной администрации Киева разоблачили на систематическом получении взяток за разрешение на нелегальную торговлю. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Как установили следователи, служащий организовал схему, по которой предприниматели могли размещать торговые точки в Деснянском районе без оформления никаких разрешений. За каждую точку чиновник требовал ежемесячно по 500 долларов США.

Задержание чиновника Деснянской РГА в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Интересно, что чиновник предлагал "акции". Если предприниматель, например, имел несколько точек — чиновник был готов дать скидку взятки на 100 долларов.

Правоохранители задокументировали ряд фактов передачи средств. Общая сумма полученной неправомерной выгоды превысила 115 тысяч гривен. Задержание чиновника произошло непосредственно во время получения денег.

Напомним, несколько дней назад председатель Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что в столице задержали чиновника Василия Биньковского непосредственно во время получения им взятки.

Также в Киеве ГБР разоблачило директора частного предпринимателя, который требовал платить ему взятки за победу в тендере.

Также в Киеве вчера, 16 апреля, разоблачили преступную группу, которая организовала фиктивную торговлю торфом по значительно более низким ценам.