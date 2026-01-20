Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Раде нет тепла и воды — какая температура в кабинетах

В Раде нет тепла и воды — какая температура в кабинетах

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 10:20
Какая температура в кабинетах Рады 20 января
Руслан Стефанчук проводит заседание. Фото: пресс-служба ВРУ

После ночного российского обстрела в Аппарате Верховной Рады отсутствуют отопление и вода. В связи с этим работа переведена на дистанционный режим.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк во вторник, 20 января.

Реклама
Читайте также:
Железняк
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Аппарат Рады из-за отсутствия света будет работать дистанционно

"Учитывая, что почему-то к этой теме активное внимание, то информирую, что и в Раде сегодня Аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за обстрелов", — говорится в сообщении.

Нардеп рассказал, что в его кабинете и до сегодняшнего дня отопления почти не было. Температура воздуха составляла около +12 °С.

Напомним, в ночь на 20 января Россия в очередной раз массированно атаковала энергетику Киева и области. Без тепла остались 5 635 домов, почти 80% из них — это дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.

Кроме того, вводятся значительные изменения в графике движения столичного метрополитена.

Ярослав Железняк Киев обстрелы сфера энергетики температура воздуха отключения света
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации