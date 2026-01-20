Какая температура в кабинетах Рады 20 января

Руслан Стефанчук проводит заседание. Фото: пресс-служба ВРУ

После ночного российского обстрела в Аппарате Верховной Рады отсутствуют отопление и вода. В связи с этим работа переведена на дистанционный режим.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк во вторник, 20 января.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Аппарат Рады из-за отсутствия света будет работать дистанционно

"Учитывая, что почему-то к этой теме активное внимание, то информирую, что и в Раде сегодня Аппарат будет работать дистанционно в связи с отсутствием отопления и воды из-за обстрелов", — говорится в сообщении.

Нардеп рассказал, что в его кабинете и до сегодняшнего дня отопления почти не было. Температура воздуха составляла около +12 °С.

Напомним, в ночь на 20 января Россия в очередной раз массированно атаковала энергетику Киева и области. Без тепла остались 5 635 домов, почти 80% из них — это дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.

Кроме того, вводятся значительные изменения в графике движения столичного метрополитена.