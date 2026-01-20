Відео
Популярні запити

Відео

У Раді немає тепла та води — яка температура в кабінетах

У Раді немає тепла та води — яка температура в кабінетах

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 10:20
Яка температура в кабінетах Ради 20 січня
Руслан Стефанчук проводить засідання. Фото: пресслужба ВРУ

Після нічного російського обстрілу в Апараті Верховної Ради відсутні опалення та вода. У зв’язку з цим роботу переведено на дистанційний режим.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у вівторок, 20 січня.

Читайте також:
Железняк
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Апарат Ради через відсутність світла працюватиме дистанційно

"Враховуючи, що чомусь до цієї теми активна увага, то інформую, що і в Раді сьогодні Апарат працюватиме дистанційно у зв’язку з відсутністю опалення та води через обстріли", — йдеться в повідомленні.

Нардеп розповів, що у його кабінеті і до сьогоднішнього дня опалення майже не було. Температура повітря стоновила близько +12 °С.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня Росія вкотре масовано атакувала енергетику Києва та області. Без тепла залишилися 5 635 будинків, майже 80% з них — це будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня. 

Крім того, запроваджуються значні зміни в графіку руху столичного метрополітену.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
