Яка температура в кабінетах Ради 20 січня

Руслан Стефанчук проводить засідання. Фото: пресслужба ВРУ

Після нічного російського обстрілу в Апараті Верховної Ради відсутні опалення та вода. У зв’язку з цим роботу переведено на дистанційний режим.

Про це повідомив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк у вівторок, 20 січня.

Реклама

Читайте також:

Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Апарат Ради через відсутність світла працюватиме дистанційно

"Враховуючи, що чомусь до цієї теми активна увага, то інформую, що і в Раді сьогодні Апарат працюватиме дистанційно у зв’язку з відсутністю опалення та води через обстріли", — йдеться в повідомленні.

Нардеп розповів, що у його кабінеті і до сьогоднішнього дня опалення майже не було. Температура повітря стоновила близько +12 °С.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня Росія вкотре масовано атакувала енергетику Києва та області. Без тепла залишилися 5 635 будинків, майже 80% з них — це будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.

Крім того, запроваджуються значні зміни в графіку руху столичного метрополітену.