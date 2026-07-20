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Главная Киев В Соломенском районе Киева продолжают ликвидировать последствия обстрела

В Соломенском районе Киева продолжают ликвидировать последствия обстрела

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 17:42
Обстрел Киева: в Соломенском районе уже второй день устраняют последствия атаки
Ликвидация последствий российского обстрела в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В Соломенском районе Киева второй день продолжается ликвидация последствий российского обстрела, произошедшего в ночь на 19 июля. На месте работают коммунальные службы и тяжелая техника. Территорию очищают от обломков и последствий атаки. Кроме того, работает волонтерский штаб.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Ликвидация последствий российского обстрела в Соломенском районе Киева

В результате российской атаки повреждены фасады, выбиты окна и сожжены автомобили. А военный Андриан рассказал, как спасал людей после удара. По его словам, он сразу взял бронежилет, каску и пошел помогать. Квартира военнослужащего на первом этаже оказалась рядом с местом попадания. После взрыва он вызвал спасателей и медиков.

"Мы сидели, то есть никакого звука не было, мы просто почувствовали очень сильный взрыв, посыпалась штукатурка, запертые двери в тамбуре просто открылись", — рассказал Андриан.

Удар Росії по Соломʼянському районі Києва 19 липня
Повреждения в Соломенском районе Киева в результате российского обстрела 19 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Наслідки атаки РФ по Соломʼянському районі Києва
Ликвидация последствий российского обстрела Соломенского района Киева. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Парень оказал первую медицинскую помощь двум соседям до приезда бригад скорой помощи. По его словам, всего в доме пострадали три человека — все отделались легкими травмами.

Ліквідація наслідків російського обстрілу в Соломʼянському районі Києва
Штаб на месте российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Російський обстріл Соломʼянського району Києва
Ликвидация последствий обстрела Соломенского района. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

"Сразу же начал вызывать ГСЧС и скорую. Затем взял свой бронежилет, каску и пошел помогать медикам и волонтерам в эвакуации", — говорит Андриан.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 19 июля Россия массированно атаковала Киев. В частности, под ударом противника оказался Лукьяновский район, где были повреждены станция метро, подземный переход и рынок.

В результате российского обстрела в Киеве ранения получили 17 человек. Кроме того, погибла 89-летняя женщина.

Также известно об ударе России по одному из крупнейших логистических комплексов Украины, расположенному в Киевской области. Речь идет о главном распределительном центре компании AMTEL.

Киев война обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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