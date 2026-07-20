В Соломенском районе Киева продолжают ликвидировать последствия обстрела

Ликвидация последствий российского обстрела в Соломенском районе Киева. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

В Соломенском районе Киева второй день продолжается ликвидация последствий российского обстрела, произошедшего в ночь на 19 июля. На месте работают коммунальные службы и тяжелая техника. Территорию очищают от обломков и последствий атаки. Кроме того, работает волонтерский штаб.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Ликвидация последствий российского обстрела в Соломенском районе Киева

В результате российской атаки повреждены фасады, выбиты окна и сожжены автомобили. А военный Андриан рассказал, как спасал людей после удара. По его словам, он сразу взял бронежилет, каску и пошел помогать. Квартира военнослужащего на первом этаже оказалась рядом с местом попадания. После взрыва он вызвал спасателей и медиков.

"Мы сидели, то есть никакого звука не было, мы просто почувствовали очень сильный взрыв, посыпалась штукатурка, запертые двери в тамбуре просто открылись", — рассказал Андриан.

Повреждения в Соломенском районе Киева в результате российского обстрела 19 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Ликвидация последствий российского обстрела Соломенского района Киева. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Парень оказал первую медицинскую помощь двум соседям до приезда бригад скорой помощи. По его словам, всего в доме пострадали три человека — все отделались легкими травмами.

Штаб на месте российского обстрела Киева. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Ликвидация последствий обстрела Соломенского района. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

"Сразу же начал вызывать ГСЧС и скорую. Затем взял свой бронежилет, каску и пошел помогать медикам и волонтерам в эвакуации", — говорит Андриан.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 19 июля Россия массированно атаковала Киев. В частности, под ударом противника оказался Лукьяновский район, где были повреждены станция метро, подземный переход и рынок.

В результате российского обстрела в Киеве ранения получили 17 человек. Кроме того, погибла 89-летняя женщина.

Также известно об ударе России по одному из крупнейших логистических комплексов Украины, расположенному в Киевской области. Речь идет о главном распределительном центре компании AMTEL.