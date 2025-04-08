Депутаты "УДАРа" примут участие в голосовании на сессии Киевсовета

Секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко. Фото: Вечірній Київ

Депутат Елена Овраменко заявила, что никакого запрета на голосование для нардепов партии "УДАР" на сегодняшнем заседании. По ее словам, представители партии против отстранения секретаря Владимира Бондаренко с должности.

Об этом рассказала депутат Елена Овраменко в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Ирине Доле.

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"УДАР" — это открытая и демократическая фракция, это круг друзей, которые друг другу доверяют и поэтому конечно мы будем участвовать в голосовании", — сказала Овраменко.

По ее словам, голосование будет тайным и она уверена, что члены фракции "УДАР" не поддержат увольнение Бондаренко. В то же время самого секретаря на заседании не видели.

"Это все искусственный кризис, в котором, видимо, кто-то заинтересован. У нас враг один и разбалансировать качественную работу киевской власти не нужно и я считаю, что это вообще преступление", — добавила депутат.

А депутат Леонид Емец рассказал, что в зале Киевсовета присутствует необходимое количество депутатов для того, чтобы заседание было полномочным и имело кворум.

"Для того чтобы голосование состоялось, нужно чтобы в нем приняли участие не менее 61 депутат Киевсовета. В настоящее время на начало заседания более 70 в зале были зарегистрированы", — уточнил он.

По словам депутата, установят кабинки для голосования, депутаты получат бюллетени и отдадут свои голоса. На месте работает счетная комиссия, которая определит необходимое количество времени на голосование.

Напомним, сегодня на сессии в Киевсовете рассматривают увольнение секретаря Александра Бондаренко, который фигурирует в деле о хищении столичных земель.

Ранее в эфире День.LIVE представитель КГВА Евгений Иевлев высказал мнение об увольнении Бондаренко. Он считает, что Киев должен показать готовность бороться с коррупцией.