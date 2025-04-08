Депутаты "УДАРа" примут участие в голосовании на сессии Киевсовета

В "УДАРе" ответили, будут ли голосовать за увольнение Бондаренко
Депутат Елена Овраменко заявила, что никакого запрета на голосование для нардепов партии "УДАР" на сегодняшнем заседании. По ее словам, представители партии против отстранения секретаря Владимира Бондаренко с должности.
Об этом рассказала депутат Елена Овраменко в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Ирине Доле.
Заседание Киевсовета 8 апреля
"УДАР" — это открытая и демократическая фракция, это круг друзей, которые друг другу доверяют и поэтому конечно мы будем участвовать в голосовании", — сказала Овраменко.
По ее словам, голосование будет тайным и она уверена, что члены фракции "УДАР" не поддержат увольнение Бондаренко. В то же время самого секретаря на заседании не видели.
"Это все искусственный кризис, в котором, видимо, кто-то заинтересован. У нас враг один и разбалансировать качественную работу киевской власти не нужно и я считаю, что это вообще преступление", — добавила депутат.
А депутат Леонид Емец рассказал, что в зале Киевсовета присутствует необходимое количество депутатов для того, чтобы заседание было полномочным и имело кворум.
"Для того чтобы голосование состоялось, нужно чтобы в нем приняли участие не менее 61 депутат Киевсовета. В настоящее время на начало заседания более 70 в зале были зарегистрированы", — уточнил он.
По словам депутата, установят кабинки для голосования, депутаты получат бюллетени и отдадут свои голоса. На месте работает счетная комиссия, которая определит необходимое количество времени на голосование.
Напомним, сегодня на сессии в Киевсовете рассматривают увольнение секретаря Александра Бондаренко, который фигурирует в деле о хищении столичных земель.
Ранее в эфире День.LIVE представитель КГВА Евгений Иевлев высказал мнение об увольнении Бондаренко. Он считает, что Киев должен показать готовность бороться с коррупцией.
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