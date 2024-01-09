В Украине будут судить экс-депутата Киевсовета за незаконное строительство в столице

Заседание Киевсовета. Фото: Киевский городской совет

В Киеве будут судить бывшего депутата Киевсовета за самовольное строительство на коммунальной земле в одном из районов столицы. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Что известно о самовольном строительстве

Сообщается, что бывший депутат Киевсовета самовольно занял земельный участок в Дарницком районе Киева. В то же время соответствующих документов и разрешения на это у чиновника не было.

Как известно, на коммунальной земле чиновник построил здания, которые используются в качестве мест розничной продажи продуктов питания и других товаров. Более того, позже на основании фиктивных документов зарегистрировал на объекты право собственности.

Площадь самовольно построенных построек составляет 858,8 квадратных метров.

Фигуранта будут судить

Так, в отношении бывшего депутата Киевского городского совета был направлен в суд обвинительный акт. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Бывший депутат Киевсовета. Фото: Киевская городская прокуратура

Напомним, на днях коммунальное предприятие "Киевпасстранс" объявило тендер на закупку 30 остановок общественного транспорта в столице, что вызвало незаурядный общественный резонанс. Впрочем, как пояснили в организации, объекты будут строиться в случае необходимости.

Недавно стало известно, что у Кличко хотели нажиться на строительстве Подольского моста на 24 млн грн.