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Главная Киев В ВР нет света и интернета: нардеп рассказал, как работает парламент

В ВР нет света и интернета: нардеп рассказал, как работает парламент

Ua ru
14 октября 2026 13:45
В комитетах Рады нет света и интернета: Железняк
Депутаты работают в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В зданиях комитетов Верховной Рады возникли перебои с электроснабжением и доступом к интернету. Также существует вероятность проблем с водоснабжением. В то же время в главном здании парламента, где находится сессионный зал, перешли на питание от генератора.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает Новини.LIVE.

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железняк
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Железняк сообщил о проблемах с электричеством в зданиях Верховной Рады

По словам Железняка, проблемы возникли в здании, где работает комитет, в состав которого входит и Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"В комитетах Рады нет ни света, ни интернета… кажется, с водой тоже проблема. Как минимум в здании нашего комитета, где также расположен Комитет по вопросам энергетики", — написал Железняк.

Он также сообщил о перебоях с электроснабжением в главном здании парламента, где находится сессионный зал.

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"В самом "куполе" (там, где находится зал заседаний) сейчас тоже нет света. Но перешли на питание от генератора", — отметил нардеп.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада вызвала мэра Киева Виталия Кличко в парламент, чтобы заслушать его отчет о подготовке столицы к зиме в условиях войны. Инициатором выступила народный депутат Марьяна Безуглая, которая подчеркнула необходимость проверить готовность города к возможным угрозам. В среду, 14 октября, Кличко отчитался о ситуации с электроэнергией в столице.

Также народный депутат Ирина Никорак раскритиковала столичные власти за состояние укрытий и заявила, что Киев до сих пор не обеспечил надлежащего уровня защиты для жителей. В качестве примера она привела Харьков, где обустраивают подземные школы с условиями для обучения детей во время воздушных тревог, тогда как в столице, по её словам, такой инфраструктуры не хватает. Также Никорак заявила, что вместо приоритетного финансирования проектов в сфере безопасности в Киеве продолжают тратить средства на парки, скверы и ремонт дорог.

Верховная Рада Ярослав Железняк Киев электроэнергия парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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