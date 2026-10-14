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Головна Київ У ВР немає світла та інтернету: нардеп розповів, як працює парламент

У ВР немає світла та інтернету: нардеп розповів, як працює парламент

Ua ru
14 жовтня 2026 13:45
У комітетах Ради немає світла та інтернету: Железняк
Депутати працюють в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У будівлях комітетів Верховної Ради виникли перебої з електропостачанням та доступом до інтернету. Також є ймовірність проблем із водопостачанням. Водночас у головній будівлі парламенту, де розташована сесійна зала, перейшли на генераторне живлення.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає Новини.LIVE.

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железняк
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Железняк повідомив про проблеми з електрикою в будівлях Верховної Ради

За словами Железняка, проблеми виникли в будівлі, де працює комітет, до якого входить і Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"У Комітетах Ради немає ані світла, ані інтернету… здається, з водою теж проблема. Як мінімум будівля нашого Комітету, де ще розташований Комітет з питань енергетики", — написав Железняк.

Він також повідомив про перебої з електропостачанням у головній будівлі парламенту, де розташована сесійна зала.

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"Сам "купол" (там, де зала засідань) теж немає світла зараз. Але перейшов на генераторне живлення", — зазначив нардеп.

Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада викликала мера Києва Віталія Кличка до парламенту, щоб заслухати його звіт про підготовку столиці до зими в умовах війни. Ініціаторкою виступила народна депутатка Мар’яна Безугла, яка наголосила на необхідності перевірити готовність міста до можливих загроз. Кличкоу середу, 14 жовтня, прозвітував про ситуацію з електроенергією у столиці.

Також народна депутатка Ірина Никорак розкритикувала столичну владу через стан укриттів і заявила, що Київ досі не забезпечив належного рівня захисту для мешканців. Як приклад вона навела Харків, де облаштовують підземні школи з умовами для навчання дітей під час повітряних тривог, тоді як у столиці, за її словами, такої інфраструктури бракує. Також Никорак заявила, що замість пріоритетного фінансування безпекових проєктів у Києві продовжують витрачати кошти на парки, сквери та ремонт доріг.

Верховна Рада Ярослав Железняк Київ електроенергія парламент
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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