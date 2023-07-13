Убийство байкера в Киеве: суд оставил виновного в тюрьме на 12 лет

Задержан мужчина, выстреливший в байкера в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, по заключению которого обвиняемый в умышленном убийстве мотоциклиста на Харьковском шоссе приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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С чего все началось

В мае 2017 года на Харьковском шоссе в Киеве обвиняемый произвел выстрелы в мотоциклиста, остановившегося на перекрестке. Потерпевший от полученных ранений скончался на месте, а обвиняемый скрылся с места совершения преступления.

Также в 2016 году мужчина, находясь на парковке столичного супермаркета, несколько раз стрелял в сторону охранника.

Мужчину, по решению суда, отправили лечиться в психбольницу, однако обвиняемый систематически скрывался оттуда и хранил в своей палате наркотические вещества.

Задержан мужчина, выстреливший в байкера в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Наказание

Приговором Дарницкого районного суда города Киева от 02.12.2021 обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 115 и ч. 4 ст. 296 УК Украины и приговорен к 12 годам 6 месяцам лишения свободы.

В настоящее время приговор суда первой инстанции вступил в законную силу. Обвиняемый находится под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что Голосеевская окружная прокуратура сообщила о подозрении девяти участников преступной группы. Их подозревают в мошенническом пути завладения зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из министерств Украины.

Добавим, что Киевская городская прокуратура совместно с ДБР и Киевской таможней передали на нужды сил обороны более 10 тонн незаконно ввезенных российских автозапчастей. Их обнаружили в рамках расследования деятельности российской компании, после полномасштабного вторжения РФ в Украину пыталась сотрудничать с украинским бизнесом (ч. 2 ст. 110-2 УК Украины).