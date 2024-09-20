Стрельба на АЗС в Киеве 18 сентября — подозреваемому в убийстве избрали меру пресечения

Мужчина, убивший пенсионера на АЗС в Киеве 18 сентября. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Подозреваемому в убийстве пенсионера на автозаправочной станции в Святошинском районе Киева избрали меру пресечения. Речь идет о содержании под стражей.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Facebook в пятницу, 20 сентября.

Читайте также:

Мера пресечения подозреваемому в убийстве

По ходатайству прокуроров Святошинской окружной прокуратуры Киева 41-летнему подозреваемому в умышленном убийстве пенсионера на автозаправочной станции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года.

Подозреваемый в убийстве мужчины на АЗС в Киеве. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В прокуратуре отметили, что фигурант никаких показаний не дает, мотивов своих поступков не объясняет.

Что предшествовало

В Киеве 18 сентября произошла стрельба. В полиции заявили, что задержали нападающего, выстрелившего в мужчину на заправке в Святошинском районе.

На Кольцевой дороге подозреваемый с гладкоствольным ружьем марки Derya Сarina X-Celerate CRX 201 в руках подошел к 65-летнему мужчине, который собирался сесть в собственный автомобиль марки Honda Accord.

"После короткого диалога он произвел смертельный выстрел в голову владельца машины, после чего забрал ключи от автомобиля, сумку с личными вещами, сел за руль и уехал с места преступления", — говорится в сообщении.

Впоследствии злоумышленника задержали и объявили подозрение в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое, незаконном завладении транспортным средством и незаконном ношении и хранении боеприпасов. Сейчас досудебное расследование продолжается.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, во время обыска в доме преступника были обнаружены корпус гранаты Ф-1 и запал, а также документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

А 19 сентября в Киевской области мужчина забил до смерти прохожего. Злоумышленника уже задержали правоохранители, которые объявили ему подозрение.