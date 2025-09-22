Родители убитого на фуникулере подростка прокомментировали приговор суда

Родители убитого подростка Максима Матерухина после вынесения приговора. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Во вторник, 22 сентября, Шевченковский районный суд Киева огласил приговор для бывшего сотрудника Управления государственной охраны (УГО) Артема Косова, который убил подростка Максима Матерухина на фуникулере. Родители убитого парня прокомментировали сегодняшний приговор суда.

Соответствующий комментарий родители Максима Матерухина дали журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Родители Максима Матерухина о приговоре для убийцы подростка

Сегодня, 22 сентября, Шевченковский районный суд Киева признал виновным бывшего сотрудника Управления государственной охраны (УГО) Артема Косова в убийстве подростка Максима Матерухина на столичном фуникулере. Экс-чиновника приговорили к пожизненному заключению.

Комментируя приговор суда, родители Максима Матерухина отметили, что "убийца получил то, что он заслуживает".

Кроме того, родители убитого подростка поблагодарили общество за поддержку и огласку этого дела. А также добавили, что довольны решением суда.

"Мы этого очень долго ждали. И на самом деле этот день наступил, к которому мы так долго шли. Это, знаете, это лучший подарок завтра Максу на день рождения... Эта справедливость, она наступила. И все услышали. Ему пожизненное за убийство нашего сына. Он получил то, что он заслуживает", — сказала мать убитого.

Кроме того, она прокомментировала то, что мать убийцы в последнее время не приходила на судебные заседания.

"Я бы хотела сказать, конечно, ей стыдно нам в глаза посмотреть, но ей не стыдно, потому что этот человек до сих пор ставит под моими постами, когда пишут разные гадкие слова, она ставит реакцию. Не ходит, потому что, видимо, ну, я не знаю, может, боится, что ее там кто-то будет цеплять. Не знаю. Хотя мы бы никогда такого не сделали, мы не такие", — отметила мать Максима Матерухина.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко прокомментировал судебный приговор по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве.

