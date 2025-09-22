Видео
Обвиняемый в убийстве подростка на фуникулере получил приговор
Главная Киев Убийство подростка в Киеве — Генпрокурор отреагировал на приговор

Убийство подростка в Киеве — Генпрокурор отреагировал на приговор

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 15:55
Кравченко отреагировал на приговор экс-сотруднику УГО Косову, который убил подростка на фуникулере
Руслан Кравченко. Фото: Новини.LIVE

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко назвал пожизненное заключение для бывшего сотрудника Управления государственной охраны (УГО) Артема Косова, который убил подростка Максима Матерухина на фуникулере в Киеве, справедливым приговором. А также заявил, что доволен решением суда.

Об этом Кравченко заявил журналистам после заседания суда, передает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык в понедельник, 22 сентября.

Кравченко доволен приговором Косову

"Сторона обвинения и я лично доволен этим приговором. Он максимально приближен к справедливости. По моему мнению, обстоятельства, фактаж — то что случилось, был работник охраны, который был пьяным, был обкуренным, к сожалению. Который решил сделать бросок. Сделал его и наступили тяжелые последствия, малолетний погиб, потерял свою жизнь", — заявил он.

Кравченко подчеркнул, что подросток больше не сможет жить, а этот человек, который убил — имеет шанс на жизнь.

"Чтобы вы все знали, у Максима завтра должен был быть день рождения. Но его уже не будет. Поэтому я считаю, что каждый, кто убил ребенка или несовершеннолетнее лицо, или изнасиловал — должен получить пожизненное заключение. Максимальное наказание. По всей стране. Это моя позиция как Генпрокурора", — добавил он.

Предыстория

7 апреля 2024 года в Киеве произошел спор между служащим правоохранительных органов и с 16-летним подростком Максимом Матерухиным. После выхода из фуникулера на верхней платформе полицейский толкнул парня. Подросток упал и скончался на месте происшествия.

Следствие установило, что экс-сотрудник УГО в состоянии алкогольного и наркотического опьянения толкнул подростка на окно. Парень упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи.

Напомним, в августе 2025 года прокуратура заявила, что подсудимый постоянно путает показания и пытается запутать суд. Кравченко рассказал, что на видео с бодикамер полиции обвиняемый четко сказал, что "решил сделать бросок через бедро". А потом заявил, что якобы случайно упал вместе с Максимом.

Также в сети показали видео с камер наблюдения, на которых видно момент убийства подростка на фуникулере. Убийство произошло на верхней платформе фуникулера.

