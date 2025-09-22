Відео
Головна Київ Вбивство на фунікулері у Києві — батьки прокоментували вирок

Вбивство на фунікулері у Києві — батьки прокоментували вирок

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 18:15
Батьки вбитого на фунікулері підлітка прокоментували вирок суду
Батьки вбитого підлітка Максима Матерухіна після винесення вироку. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У вівторок, 22 вересня, Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок для колишнього співробітника Управління державної охорони (УДО) Артема Косова, який вбив підлітка Максима Матерухіна на фунікулері. Батьки вбитого хлопця прокоментували сьогоднішній вирок суду.

Відповідний коментар батьки Максима Матерухіна дали журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Читайте також:

Батьки Максима Матерухіна про вирок для вбивці підлітка

Сьогодні, 22 вересня, Шевченківський районний суд Києва визнав винним колишнього співробітника Управління державної охорони (УДО) Артема Косова у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері. Експосадовця засудили до довічного ув'язнення.

Коментуючи вирок суду батьки Максима Матерухіна зазначили, що "вбивця отримав те, що він заслуговує".

Крім того, батьки вбитого підлітка подякували суспільству за підтримку та розголос цієї справи. А також додали, що задоволені рішенням суду.

"Ми цього дуже довго чекали. І насправді цей день настав, до якого ми так довго йшли. Це, знаєте, це найкращий подарунок завтра Максу на день народження... Ця справедливість, вона настала. І всі почули. Йому довічне за вбивство нашого сина. Він отримав те, що він заслуговує", — сказала матір вбитого.

Крім того, вона прокоментувала те, що мати вбивці останнім часом не приходила на судові засідання.

"Я б хотіла сказати, звісно, їй соромно нам в очі подивитися, але їй не соромно, бо ця людина досі ставить під моїми постами, коли пишуть різні гидкі слова, вона ставить реакцію. Не ходить, бо, мабуть, ну, я не знаю, може, боїться, що її там хтось буде чіпляти. Не знаю. Хоча ми б ніколи такого не зробили, ми не такі", — зазначила мати Максима Матерухіна.

Нагадаємо, що генеральний прокурор України Руслан Кравченко прокоментував судовий вирок у справі про вбивство підлітка на фунікулері у Києві.

Раніше ми інформували, що під час чергового судового засідання у Києві Артем Косов вперше визнав свою провину.

