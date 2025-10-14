Убийство подростка на фуникулере: Артем Косов будет оспаривать пожизненное заключение

Обвиняемый в убийстве. Фото: Суспільне

Артем Косов, приговоренный к пожизненному лишению свободы, обжаловал решение суда и подал апелляционную жалобу. Мужчина отбывает наказание за убийство подростка на киевском фуникулере.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Суспільне.

Детали дела

В сентябре Шевченковский районный суд Киева признал бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова виновным в убийстве подростка Максима Матерухина на станции фуникулера и приговорил его к пожизненному лишению свободы.

Во время судебных дебатов защита признала тяжесть совершенного преступления, однако не согласилась с квалификацией как умышленного убийства, настаивая на том, что речь идет об убийстве по неосторожности.

Обвиняемый Артем Косов в последнем слове признал вину и покаялся. Он заявил, что не хотел убивать юношу и не имел такого намерения.

А 17 сентября Артем Косов впервые признал свою вину, однако утверждал, что не планировал убийство. По его словам, смерть подростка стала следствием неосторожности, а не умышленных действий.