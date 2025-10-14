Вбивство підлітка на фунікулері: Артем Косов оскаржуватиме довічне ув'язнення

Вбивство на фунікулері — засуджений оскаржуватиме рішення суду
Артем Косов, засуджений до довічного позбавлення волі, оскаржив рішення суду та подав апеляційну скаргу. Чоловік має відбувати покарання за вбивство підлітка на київському фунікулері.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Суспільне.
Деталі справи
У вересні Шевченківський районний суд Києва визнав колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова винним у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера та засудив його до довічного позбавлення волі.
Під час судових дебатів захист визнав тяжкість скоєного злочину, проте не погодився з кваліфікацією як умисного вбивства, наполягаючи на тому, що йдеться про вбивство з необережності.
Обвинувачений Артем Косов в останньому слові визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.
Нагадаємо, що 22 вересня Шевченківський районний суд Києва виніс вирок колишньому працівнику Управління державної охорони Артему Косову. Його визнали винним у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері та призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення.
А 17 вересня Артем Косов уперше визнав свою провину, проте стверджував, що не планував убивство. За його словами, смерть підлітка стала наслідком необережності, а не умисних дій.
