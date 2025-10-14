Відео
Україна
Головна Київ Вбивство на фунікулері — засуджений оскаржуватиме рішення суду

Вбивство на фунікулері — засуджений оскаржуватиме рішення суду

Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:15
Вбивство підлітка на фунікулері: Артем Косов оскаржуватиме довічне ув'язнення
Обвинувачений у вбивстві. Фото: Cуспільне

Артем Косов, засуджений до довічного позбавлення волі, оскаржив рішення суду та подав апеляційну скаргу. Чоловік має відбувати покарання за вбивство підлітка на київському фунікулері.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Суспільне.

Деталі справи

У вересні Шевченківський районний суд Києва визнав колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова винним у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера та засудив його до довічного позбавлення волі.

Під час судових дебатів захист визнав тяжкість скоєного злочину, проте не погодився з кваліфікацією як умисного вбивства, наполягаючи на тому, що йдеться про вбивство з необережності.

Обвинувачений Артем Косов в останньому слові визнав провину та покаявся. Він заявив, що не хотів вбивати юнака і не мав такого наміру.

Нагадаємо, що 22 вересня Шевченківський районний суд Києва виніс вирок колишньому працівнику Управління державної охорони Артему Косову. Його визнали винним у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на столичному фунікулері та призначили покарання у вигляді довічного ув’язнення.

А 17 вересня Артем Косов уперше визнав свою провину, проте стверджував, що не планував убивство. За його словами, смерть підлітка стала наслідком необережності, а не умисних дій.

Київ суд вбивство підозра столиця
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
