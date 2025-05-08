Убийство на Киевщине 8 мая — свидетель рассказал, как произошла стрельба

Убийство на Киевщине — свидетель рассказал о стрельбе
В Софиевской Борщаговке в четверг, 8 мая, произошла смертельная стрельба. Свидетель рассказал, что происходило.
Об этом 74-летний мужчина рассказал в комментарии журналистам "Украина Сейчас".
Стрельба на Киевщине 8 мая
Нападавший нес домой дрова, когда увидел возле своего дома припаркованную машину. Он сказал, что сейчас выяснит, в чем дело, после чего зашел во двор. Вскоре его сосед услышал звуки выстрелов.
"Заднее стекло прострелено и боковое", — отметил свидетель.
Когда все стихло, мужчина вышел на улицу и увидел в машине застреленного военного.
Напомним, 8 мая в Киевской области произошла смертельная стрельба. На место происшествия сразу прибыли правоохранители.
Впоследствии нападавшего задержали. В полиции рассказали, что он убил военного и его тещу из-за конфликта о продаже оружия.
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