Убийство на Киевщине 8 мая — свидетель рассказал, как произошла стрельба

Полицейские. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Софиевской Борщаговке в четверг, 8 мая, произошла смертельная стрельба. Свидетель рассказал, что происходило.

Об этом 74-летний мужчина рассказал в комментарии журналистам "Украина Сейчас".

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Стрельба на Киевщине 8 мая

Нападавший нес домой дрова, когда увидел возле своего дома припаркованную машину. Он сказал, что сейчас выяснит, в чем дело, после чего зашел во двор. Вскоре его сосед услышал звуки выстрелов.

"Заднее стекло прострелено и боковое", — отметил свидетель.

Когда все стихло, мужчина вышел на улицу и увидел в машине застреленного военного.

Напомним, 8 мая в Киевской области произошла смертельная стрельба. На место происшествия сразу прибыли правоохранители.

Впоследствии нападавшего задержали. В полиции рассказали, что он убил военного и его тещу из-за конфликта о продаже оружия.