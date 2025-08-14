Убийство подростка на фуникулере в Киеве — заседание суда

Судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве. Фото: Анастасия Терещук/"Мы-Украина"

В четверг, 14 августа, в Киеве проходит судебное заседание по делу об убийстве подростка на фуникулере. Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко лично пришел на судебное заседание, где представляет государственное обвинение по делу работника Управления государственной охраны (УГО), которому инкриминируют убийство парня.

Об этом информирует "Мы — Украина".

Убийство подростка на фуникулере — судебное заседание

Сегодня, 14 августа, проходит заседание суда по делу об убийстве подростка на фуникулере в Киеве.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко лично будет представлять сторону обвинения по делу об убийстве 16-летнего Максима Матерухина.

В зале Шевченковского районного суда Киева присутствуют друзья погибшего Максима, родные убитого и активисты. Они пришли с различными плакатами — требуют справедливого наказания для подозреваемого Артема Косова.

По информации СМИ, обвиняемый в убийстве Максима Матерухина извинился у матери погибшего подростка, но вину признавать отказался.

Свидетели этого диалога просили Артема Косова признаться в содеянном, однако он сказал, что в "этой ситуации себя виновным не считает".

Журналисты также сообщают, что первый адвокат обвиняемого разорвал с ним контракт, а другой сослался на "загруженность" и отказался вести дело. Поэтому сейчас в суде ждут прибытия бесплатного специалиста.

Напомним, трагедия на станции фуникулера произошла в апреле 2024 года. Сотрудник УГО Артем Косов толкнул 16-летнего Максима — парень получил смертельный порез шеи стеклом.

Ранее мы информировали, что появилось видео момента убийства подростка на фуникулере в Киеве в апреле 2024 года.

Впоследствии друзья юноши, которого убили на киевском фуникулере, рассказали подробности инцидента.