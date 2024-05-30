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Убийство подростка на фуникулере — в ГБР назвали срок, угрожающий подозреваемому

30 мая 2024 16:50
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Какой срок может получить подозреваемый в убийстве на фуникулере УДО
Подозреваемый в убийстве. Фото: соцсети
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

ГБР завершило расследование по поводу убийства подростка на фуникулере, которое произошло в апреле этого года. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Об этом рассказала спикер ГБР Татьяна Сапьян в эфире Ми Україна в четверг, 30 мая.

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"У родителей был очень сильный запрос на справедливость от правоохранительных органов, в частности, ГБР. Для того, чтобы совершивший преступление человек был наказан. Конечно, что ГБР может отвечать только за досудебное расследование, приговор окончательно будет выносить суд", — сказала она.

По словам Сапьян, правоохранительному органу удалось провести расследование в достаточно сжатые сроки, а обвинительный акт уже в суде и в ходе досудебного расследования установили, что обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения и даже под действием марихуаны.

"Предыдущая квалификация была умышленным убийством, что предусматривало до 15 лет лишения свободы, но следователи после получения экспертиз изменили подозрение, что убийство было совершено по хулиганским мотивам — это статья более суровая, по которой работник УГО может получить пожизненное заключение с конфискацией имущества", — отметила представительница ГБР.

Напомним, 9 апреля Печерский районный суд Киева избирал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на фуникулере.

Как известно, подозреваемый был работником Управления государственной охраны, которое подотчетно президенту и контролируется Верховной Радой.

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убийство
УГО
Киев
ГБР

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