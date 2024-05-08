Убийство подростка на фуникулере в Киеве — работнику УГО грозит пожизненное заключение

Киевский фуникулер. Фото: КГГА

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование по трагедии на фуникулере в Киеве, где погиб 16-летний подросток. Сотруднику Управления государственной охраны (УГО), убившего парня, грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в среду, 8 мая.

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"В ходе расследования следователи Бюро установили, что лишение жизни несовершеннолетнего совершено по хулиганским мотивам, а потому переквалифицировали подозрение на ч. 2 ст. 115 УК Украины, которое предусматривает пожизненное заключение свободы", — написали в ГБР, говоря о возможном приговоре для фигуранта.

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Что известно о трагедии на фуникулере

Напомним, 7 апреля в столичном фуникулере сотрудник УГО, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вступил в конфликт с 16-летним подростком Максимом Матерухиным.

Скриншот с видео с камеры наблюдения. Фото: соцсети

После выхода из фуникулера на верхней платформе полицейский толкнул парня. Подросток упал и, разбив стекло, ранился и умер на месте происшествия.

Товарищи умершего парня заявили, что преступник пытался вытолкнуть жертву через окно и угрожал убийством и компании. Известно также, что у злоумышленника было оружие.

Впоследствии ГБР подтвердило, что задержанный был работником Управления государственной охраны, которое подотчетно президенту и контролируется Верховной Радой.

Позже в сети показали момент убийства подростка в фуникулере в Киеве.