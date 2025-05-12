Убийство военного в Борщаговке 8 мая — появились новые детали

Правоохранители на месте инцидента. Фото: Нацполиция

В Софиевской Борщаговке 8 мая мужчина возле собственного дома убил военного Виталия Пиндюру и его тещу Викторию Дмитриевну. Стрелка уже задержали, а в этой истории появились новые детали.

Об этом сообщает Telegraf.

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Подозреваемым в убийстве оказался Виктор Гончарук, которого уже задержала полиция. Правоохранители рассказали, причиной конфликта якобы стала неофициальная и незаконная сделка между военным и подозреваемым. Отмечается, что Виталий продал соседу автомат и мужчины не могли договориться о цене. Именно это привело к стрельбе, которая обернулась в трагедию.

В то же время местные жители, которые знакомы с Виталием и Виктором, отрицают, что военный незаконно продавал оружие. По их словам, он не из тех людей, кто мог бы такое сделать и мужчину просто оговорили.

Журналисты выяснили, что Виталий Пиндюра военнослужащий 152-й бригады и как раз приехал в отпуск с Покровского направления. Виталий, его жена Екатерина и теща приехали домой на машине. Женщины пошли в дом, а военный остался на улице. Уже через несколько минут были слышны автоматные очереди.

Виктория Дмитриевна открыла дверь, чтобы посмотреть, что случилось, но мужчина направил оружие на нее. Она упала и только успела крикнуть своей дочери, чтобы она убегала. Екатерине все же удалось спастись, ведь спряталась у соседки, но когда вернулась домой, то увидела своего мужа и мать мертвыми.

Официальная версия правоохранителей — причиной стрельбы стала незаконная сделка о продаже оружия. В полиции говорят, что военный продал соседу автомат за 1000 долларов, но потом требовал большую сумму.

"Полицейские установили, что месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине за 1000 долларов. Впрочем, между ними произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму. В результате мужчина из купленного оружия расстрелял военного и его тещу, которая находилась дома", — сказали в полиции Киевщины.

Напомним, 9 мая Виктору Гончаруку избрали меру пресечения. Его будут держать под стражей без определения размера залога.

Кроме того, свидетель рассказал о стрельбе. По его словам, обвиняемый сказал, что "пойдет разберется", когда увидел военного дома.