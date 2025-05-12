Вбивство військового у Борщагівці 8 травня — з'явилися нові деталі

Правоохоронці на місці інциденту. Фото: Нацполіція

У Софіївській Борщагівці 8 травня чоловік поблизу власного будинку вбив військового Віталія Пиндюру та його тещу Вікторію Дмитрівну. Стрілка вже затримали, а в цієї історії з'явилися нові деталі.

Про це повідомляє Telegraf.

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Підозрюваним у вбивстві виявився Віктор Гончарук, якого вже затримала поліція. Правоохоронці розповіли, причиною конфлікту нібито стала неофіційна та незаконна угода між військовим та підозрюваним. Зазначається, що Віталій продав сусіду автомат і чоловіки не могли домовитись про ціну. Саме це призвело до стрілянини, яка обернулась в трагедію.

Водночас місцеві мешканці, які знайомі з Віталієм та Віктором, заперечують, що військовий незаконно продавав зброю. За їхніми словами, він не з тих людей, хто б міг таке зробити і чоловіка просто обмовили.

Журналісти з'ясували, що Віталій Пиндюра військовослужбовець 152-ї бригади і якраз приїхав у відпустку з Покровського напрямку. Віталій, його дружина Катерина та теща приїхали додому автівкою. Жінки пішли у будинок, а військовий залишився на вулиці. Вже за кілька хвилин були чутні автоматні черги.

Вікторія Дмитрівна відчинила двері, аби подивитися, що трапилася, але чоловік направив зброю на неї. Вона впала і лише встигла крикнути своїй доньці, аби вона тікала. Катерині все ж вдалось врятуватися, адже заховалася у сусідки, але коли повернулась додому, то побачила свого чоловіка та матір мертвими.

Офіційна версія правоохоронців — причиною стрілянина стала незаконна угода про продаж зброї. У поліції кажуть, що військовий продав сусіду автомат за 1000 доларів, але потім вимагав більшу суму.

"Поліцейські встановили, що місяць тому військовослужбовець продав зброю чоловіку за 1000 доларів. Втім, між ними стався конфлікт щодо оплати: військовий вимагав у покупця виплатити йому ще певну суму. У результаті чоловік з купленої зброї розстріляв військового та його тещу, яка перебувала вдома", — сказали в поліції Київщини.

Нагадаємо, 9 травня Віктору Гончаруку обрали запобіжний захід. Його триматимуть під вартою без визначення розміру застави.

Крім того, свідок розповів про стрілянину. За його словами, обвинувачений сказав, що "піде розбереться", коли побачив військового вдома.