Что думают велосипедисты о дорожках в Киеве

Велосипедисты. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве в некоторых районах можно заметить увеличение количества велосипедных дорожек. В то же время не все жители города довольны их количеством или организацией.

Об этом у киевлян расспросила корреспондентка Новини.LIVE Ирина Доля.

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Велодорожки в Киеве

Один из велосипедистов, которого журналистка встретила на Парковом мосту, рассказал, что за последние годы велосипедных дорожек стало гораздо больше, но иногда они начинаются ниоткуда и ведут в никуда.

"Очень удобно, рекомендуют. Ну не так много этих лестниц, преград. Заметно, что есть велодорожки", — сказал другой мужчина.

Третий киевлянин отметил, что ему удобно добираться на велосипеде с Троещины, потому что есть веломаршрут, но также есть много участков, где нет велодорожек, то там неудобно. Он считает хорошей идеей, если бы такие маршруты сделали по всему Киеву.

"Трудно сказать, некоторые районы частично приспособлены — велосипедные дорожки есть и дороги в нормальном состоянии, но некоторые нуждаются в ремонте дорог и как минимум установке велодорожек", — отметил еще один человек.

Кроме того, по мнению еще одного из опрошенных, в Киеве с этим очень неудобно. По его словам, нет сплошной инфраструктуры, а та, что есть — условная.

"То, что они кусок тротуара или дороги обрисовали — мне это никакой безопасности не дает. Потому что, во-первых, на тротуаре много людей — могут под колеса попасть или сами доставить неприятные ощущения. А на дорогах то же самое, обычно это крайний правый уголок, который в центре города постоянно запаркован", — сказал он.

Мужчина рассказал, что, например, в Нидерландах велоинфраструктура не имеет никакого отношения к автомобильной или тротуарной. Там существует вообще совсем другой порядок перемещения.

Напомним, в Киеве начало "таять" асфальтовое покрытие на Южном мосту — водители жалуются, что оно "наматывается" на колеса от жары.

А в конце мая киевляне обнародовали фото Индустриального моста, на котором пошли трещины.