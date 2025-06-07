Що думають велосипедисти про доріжки у Києві

Велосипедисти. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві в деяких районах можна помітити збільшення кількості велосипедних доріжок. Водночас не всі мешканці міста задоволені їх кількістю чи організацією.

Про це у киян розпитала кореспондентка Новини.LIVE Ірина Доля.

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Велодоріжки у Києві

Один із велосипедистів, якого журналістка зустріла на Парковому мосту, розповів, що за останні роки велосипедних доріжок стало набагато більше, але інколи вони розпочинаються нізвідки і ведуть в нікуди.

"Дуже зручно, рекомендують. Ну не так багато цих сходів, перепон. Помітно, що є велодоріжки", — сказав інший чоловік.

Третій киянин зазначив, що йому зручно діставатися велосипедом з Троєщини, бо є веломаршрут, але також є багато ділянок, де нема велодоріжок, то там незручно. Він вважає гарною ідеєю, якби такі маршрути зробили по всьому Києву.

"Важко сказати, деякі райони частково пристосовані — велосипедні доріжки є і дороги в нормальному стані, але деякі потребують ремонту доріг і щонайменше встановлення велодоріжок", — зауважив ще один чоловік.

Крім того, на думку ще одного з опитаних, у Києві з цим дуже незручно. За його словами, немає суцільної інфраструктури, а та, що є — умовна.

"Те, що вони шматок тротуару чи дороги обмалювали — мені це ніякої безпеки не дає. Тому що, по-перше, на тротуарі багато людей — можуть під колеса потрапити чи самі доставити неприємних відчуттів. А на дорогах те саме, зазвичай це крайній правий куточок, який в центрі міста постійно запаркований", — сказав він.

Чоловік розповів, що, наприклад, у Нідерландах велоінфраструктура немає ніякого відношення до автомобільної чи тротуарної. Там існує взагалі зовсім інший порядок переміщення.

Нагадаємо, у Києві почало "танути" асфальтове покриття на Південному мосту — водії скаржаться, що воно "намотується" на колеса від спеки.

А наприкінці травня кияни оприлюднили фото Індустріального мосту, на якому пішли тріщини.