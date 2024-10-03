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Весь транспорт в Киеве может стать бесплатным — кто принимает решение

3 октября 2024 05:48
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Цены на проезд в Киеве — может ли метро стать бесплатным
Метро в Киеве. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

В столице и коммунальный и частный общественный транспорт платный, цена достигает от 8 грн и может превышать 15 грн за поездку, в зависимости от маршрута. В то же время в прифронтовом Харькове проезд в метро бесплатный. У киевлян тоже есть возможность не платить за проезд.

Об этом Новини.LIVE эксклюзивно рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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"Есть модели в европейских столицах, когда транспорт бесплатный… Я считаю, что в столице есть возможность сделать транспорт бесплатным. Мы постоянно дискутируем с директором Департамента финансов. Приглашали на дискуссию и Виктора Брагинского (экс-руководитель "Киевского метрополитена"), и директора "Киевпасстранс Сервиса", и Руслана Кандибора (председатель Департамента транспорта КГГА). Но они не хотят ничего делать", — сказал Витренко.

Метро Демеевская
Ремонт синей ветки метро. Фото: Новости.

Напомним, что в Киеве девять месяцев полноценно не работала синяя ветка метрополитена из-за аварии между станциями. Все время ветку метро заменял наземный транспорт — автобус М2, за который платили так же, как и за проезд в метро — 8 грн.

В то же время мы писали, что ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год.

Киев метро транспорт проезд

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