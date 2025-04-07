Пожар возле метро Олимпийская в Киеве — что известно

Взрыв авто возле метро в Киеве — фото с места событий и детали
В Киеве недалеко от станции метро "Олимпийская", утром, 7 апреля, произошло возгорание автомобиля. Пламя уже успели потушить.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Что известно о взрыве и пожаре в авто в Киеве возле метро
Инцидент произошел возле центральной части города, где сразу собралось немало очевидцев. Сейчас там работают спасатели и правоохранители, которые устанавливают причины возгорания.
Что именно стало причиной пожара в авто — пока не сообщается, соответствующие службы проводят проверку.
Напомним, в Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки.
Также в сети появились видеокадры первых минут после утренней российской атаки 6 апреля.
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