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Взрыв авто возле метро в Киеве — фото с места событий и детали

7 апреля 2025 12:02
Анастасия Постоенко - Редактор
Пожар возле метро Олимпийская в Киеве — что известно
Сгоревший автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

В Киеве недалеко от станции метро "Олимпийская", утром, 7 апреля, произошло возгорание автомобиля. Пламя уже успели потушить.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Инцидент произошел возле центральной части города, где сразу собралось немало очевидцев. Сейчас там работают спасатели и правоохранители, которые устанавливают причины возгорания.

Авто
Сгоревший автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Горіло авто
Сгоревшая машина Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Горіло авто Київ
Сгоревший салон автомобиля Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Машина згоріла Київ
Последствия пожара Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Автомобіль горів біля метро Київ
Последствия от пожара Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Метро Київ 7 квітня пожежа
Обгоревший автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Что именно стало причиной пожара в авто — пока не сообщается, соответствующие службы проводят проверку.

Напомним, в Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Также в сети появились видеокадры первых минут после утренней российской атаки 6 апреля.

Киев пожар взрыв авто
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