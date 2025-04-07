Пожар возле метро Олимпийская в Киеве — что известно

Сгоревший автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве недалеко от станции метро "Олимпийская", утром, 7 апреля, произошло возгорание автомобиля. Пламя уже успели потушить.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Инцидент произошел возле центральной части города, где сразу собралось немало очевидцев. Сейчас там работают спасатели и правоохранители, которые устанавливают причины возгорания.

Сгоревший автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сгоревшая машина Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сгоревший салон автомобиля Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия пожара Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия от пожара Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Обгоревший автомобиль. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Что именно стало причиной пожара в авто — пока не сообщается, соответствующие службы проводят проверку.

Напомним, в Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Также в сети появились видеокадры первых минут после утренней российской атаки 6 апреля.